في طريقها إلى نيويورك.. لماذا غيرت طائرة نتنياهو خط سيرها؟

في خطوة لفتت الانتباه، غيرت الطائرة الرسمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والمعروفة باسم "جناح صهيون"، مسار رحلتها المتجهة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، دون صدور تفسير رسمي عن الحكومة الإسرائيلية حول السبب.

أقلعت الطائرة صباح يوم الخميس من إسرائيل، متجهة نحو نيويورك للمشاركة في المناقشة العامة السنوية التي يجتمع فيها زعماء العالم؛ إلا أن مسار الرحلة كان غير معتاد مقارنة بالمسارات التقليدية المتبعة عادة، والتي تمر عبر وسط وشمال أوروبا، بحسب صحيفة "إسرائيل هيوم".

وذكرت الصحيفة أن الطائرة اختارت المسار الجنوبي الأقصى الممكن عبر البحر الأبيض المتوسط، مروراً بالمجال الجوي لليونان وإيطاليا فقط، ثم واصلت رحلتها غرباً نحو المحيط الأطلسي عبر مضيق جبل طارق، دون عبور أي أراضٍ أجنبية أخرى.

وبحسب خبراء الطيران، فإن هذا المسار يزيد طول الرحلة بمئات الأميال، ويشكل استثناءً عن الروتين المعتاد للرحلات الرسمية لرؤساء الدول.

ويُرجَّح أن السبب وراء هذا التغيير يعود إلى الوضع القانوني والسياسي الحساس لرئيس الوزراء الإسرائيلي، خاصة في ظل مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحقه؛ فالطائرة لم تمر عبر دول أوروبية لم ترفض صراحة تطبيق هذه المذكرة، ربما خشية اتخاذ إجراءات قانونية ضد نتنياهو أثناء عبوره لمجالها الجوي.

وقال خبراء الطيران إن اختيار هذا المسار الجنوبي غير المعتاد يعكس أولويات أمنية وقانونية واضحة، رغم أنه يضيف حوالي 600 كيلومتر (373 ميلاً) إلى مسافة الرحلة ويضع الطائرة أمام تحديات تشغيلية إضافية، مثل استهلاك الوقود وإدارة الرحلة على مدى أطول.

من المتوقع أن الطائرة واصلت مسارها نحو الغرب عند دخولها المحيط الأطلسي، متجهة إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة، حيث سيهبط نتنياهو تمهيداً لإلقاء خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، في وقت تشهد فيه العلاقات الدولية والموقف القانوني لرئيس الوزراء الإسرائيلي حساسيات كبيرة، مما يجعل مسار الرحلة علامة على التوازن الدقيق بين الاعتبارات السياسية والأمنية والقانونية.