"الحرب والسلام".. لماذا تهتم الصين وأمريكا بانتخابات تايوان؟

تتجه أنظار القوتين العالميتين أمريكا والصين إلى جزيرة تايوان، التي لا تصل مساحتها إلى 37 ألف كيلومتر مربع، حيث تجري السبت 13 يناير/ كانون الثاني انتخابات لاختيار رئيس وبرلمان جديدين.

ذهبت بكين إلى وصف الانتخابات بأنها خيار بين "الحرب والسلام"، إذ يحدد الرئيس الجديد توجه الجزيرة المنفصلة عن الصين، دون أن تحصل على استقلالها بشكل رسمي.

وتُرسل الولايات المتحدة، بحسب مسؤولة كبيرة "وفداً غير رسمي" إلى تايوان بعد الانتخابات، محذّرة بكين من القيام بأيّ عمل "استفزازي" في أعقاب الاستحقاق الحاسم.

وتجمع الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي مصالح استراتيجية حيوية مع كل من واشنطن وبكين، وتهتم القوتان بالشركة التايوانية لصناعة أشباه الموصلات "TSMC"، التي تسيطر على أكثر من نصف السوق العالمية لإنتاج رقائق الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المصممة للاستهلاك المدني والعسكري، وتحتاج الدولتان للاستفادة من الصناعة البالغة الأهمية.

المرشحون