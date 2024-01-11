"الحرب والسلام".. لماذا تهتم الصين وأمريكا بانتخابات تايوان؟
تتجه أنظار القوتين العالميتين أمريكا والصين إلى جزيرة تايوان، التي لا تصل مساحتها إلى 37 ألف كيلومتر مربع، حيث تجري السبت 13 يناير/ كانون الثاني انتخابات لاختيار رئيس وبرلمان جديدين.
ذهبت بكين إلى وصف الانتخابات بأنها خيار بين "الحرب والسلام"، إذ يحدد الرئيس الجديد توجه الجزيرة المنفصلة عن الصين، دون أن تحصل على استقلالها بشكل رسمي.
وتُرسل الولايات المتحدة، بحسب مسؤولة كبيرة "وفداً غير رسمي" إلى تايوان بعد الانتخابات، محذّرة بكين من القيام بأيّ عمل "استفزازي" في أعقاب الاستحقاق الحاسم.
وتجمع الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي مصالح استراتيجية حيوية مع كل من واشنطن وبكين، وتهتم القوتان بالشركة التايوانية لصناعة أشباه الموصلات "TSMC"، التي تسيطر على أكثر من نصف السوق العالمية لإنتاج رقائق الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المصممة للاستهلاك المدني والعسكري، وتحتاج الدولتان للاستفادة من الصناعة البالغة الأهمية.
المرشحون
اعتبرت وكالة رويترز أن المرشح الأوفر حظا للفوز برئاسة تايوان، هو لاي تشينغ-تي نائب الرئيسة الحالية والمرشح المنتمي للحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم، وتعتبره الصين انفصاليا.
وصفت تقارير صحفية لاي بأنه أكثر تشددا في ملف الانفصال عن الصين من الرئيسة الحالية تساي إنغ وين، فيما أكد هو في مناظرة قبل الانتخابات بثها التلفزيون على الهواء مباشرة، أنه مستعد لإجراء محادثات مع الصين التي رفضت مرارا عروضه للحوار لأنها تراه انفصاليا.
ويتقدم المرشح بشكل عام في استطلاعات الرأي بنحو 5 نقاط، لكن البعض يرون أن هويي-إيه من حزب كومينتانج، أكبر أحزاب المعارضة، لا يتخلف عنه سوى بفارق ضئيل.
ومن جهتها، حذّرت بكين اليوم الخميس من أنّ لاي تشينغ-تي، يشكّل "خطراً جسيماً" على العلاقات بين الجزيرة والصين، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية.
ويُعتبر المرشح الرئاسي هو يو-إيه الخصم الأساسي لسابقه، وهو مرشح حزب كومينتانغ، يشغل حاليا منصب رئيس بلدية مدينة تايبيه الجديدة، ويُنظر إليه على أنه يتمتع بعلاقات أوثق مع بكين.
وحذر يو-إيه البالغ من العمر 66 عاما من أن الحزب الحاكم "سيقرّب تايوان من الحرب".
ودعا الشرطي السابق أمام حشد من المؤيدين في مدينة كاوسيونغ، إلى "عدم الانخداع" بالحزب الديمقراطي التقدمي.
يبتعد المرشح عن التصريح بموقفه من الانفصال أو الاتحاد مع الصين، وقال بعد الترشح إنه يسعى إلى البقاء على الوضع الراهن، فيما يقود تحالفا يدعو إلى علاقات أقوى مع الصين.
ويشارك في السباق الانتخابي مرشح ثالث، وهو رئيس حزب الشعب التايواني كو ون-جي، وقد تمكن من إحداث ضجة بين الناخبين وجذب الانتباه إليه بفضل خطاباته الجريئة وانتقاده للحزب الديمقراطي التقدمي وحزب كومينتانغ.
وسجل الحزب الصغير أداء أفضل مما كان متوقعًا على الساحة السياسية التي يهيمن عليها الحزبان الكبيران في تايوان، وذهب كو إلى القول إن هذه الانتخابات هي "مواجهة بين السياسة الجديدة والقوى القديمة".
واتهم كو سياسات الرئيسة الحالية حيال الصين بأنها "فوضى"، وقال إن "القضايا عبر المضيق لا تتعلق فقط بتايوان والصين، بل بالولايات المتحدة والصين أيضا".
من المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ظل التصعيد العسكري والسياسي الذي تقوم به الصين لتأكيد سيادتها على الجزيرة، ويشمل ذلك إرسال طائرات حربية بانتظام إلى مضيق تايوان.
وتعتبر الصين جزيرة تايوان جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها وقد تعهّدت باستعادتها ولو بالقوة إن لزم الأمر. ومن بين سائر ملفات التوتر بين الولايات المتّحدة والصين، فإنّ وضع تايوان هو على الأرجح الأكثر خطورة.
ولا تعترف الولايات المتّحدة بتايوان دولة مستقلة بل إنها تعتبر جمهورية الصين الشعبية الممثّل الشرعي الوحيد للصين، لكنها تقدم مساعدات عسكرية كبيرة للجزيرة وترفض تغيير "الوضع الراهن" فيها بالقوة.