ارتفاع حصيلة قتلى حرائق غابات هاواي إلى 89 .. وانتقادات للسلطات

أثار تعامل السلطات مع الحرائق التي تجتاح جزيرة ماوي في هاواي والتي راح ضحيتها نحو 89 شخصا على الأقل انتقادات واسعة.

وقالت الوكالة الفدرالية المسؤولة عن الاستجابة للكوارث الطبيعية (فيما) إن حوالي 2207 مبان، معظمها سكنية، دمرت أو تضررت في واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في التاريخ الحديث للأرخبيل الأمريكي.

وكشفت سلطات هاواي أنها فتحت تحقيقا في ملابسات الاستجابة للحرائق، حيث اعترفت عضو في الكونغرس عن الولاية بأن المسؤولين قللوا من تقدير خطرها، بينما أفاد سكان انهم لم يتلقوا أي تحذيرات.

وما زال السكان في حالة صدمة، وبدأوا لتوهم يدركون حجم الضرر في مدينة لاهاينا التي تحولت في غالبها إلى رماد.