أوكرانيا تبحث "الخطوات التالية" للانضمام للناتو

كشف وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا عن إجراء مباحثات مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ تناولت الخطوات التالية لانضمام بلاده إلى الناتو.

وكتب كوليبا في منشور على موقع "إكس" يوم الثلاثاء، أنه بحث أيضا مع ستولتنبرغ التحضير لعمل مجلس أوكرانيا – الناتو على نطاق كامل وإعداد كييف لمنتدى الصناعات الدفاعية.

ومن جهته، بين ستولتنبرغ أنه بحث مع كوليبا كذلك التعاون ودعم الناتو المستمر لأوكرانيا واصفا حديثه مع الأخير بأنه "مثمر".

وثمن ستولتنبرغ ما أعلنت عنه بعض دول الحلف عن إرسالها مقاتلات "إف 16" إلى أوكرانيا إضافة إلى جهودها في تدريب الطيارين الأوكرانيين، وفق وكالة أنباء "نوفوستي".