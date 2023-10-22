الحكم بالسجن على صحفيتين إيرانيتين بعد تغطيتهما وفاة مهسا أميني
حُكم على صحفيتين إيرانيتين مُحتجزتين لتغطيتهما وفاة الشابة مهسا أميني العام الماضي بالسجن، على ما أعلنت وسائل إعلام رسمية الأحد.
وحُكم على الصحفية إيلاهي محمدي بالسجن 6 أعوام بتهمة التعاون مع الولايات المتحدة و5 أعوام بتهمة التآمر ضدّ الأمن القومي وعام واحد بتهمة الدعاية ضدّ الجمهورية الإسلامية، وفق موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية.
وأضاف المصدر نفسه، أن المصوّرة نيلوفار حميدي حُكم عليها بالسجن 7 أعوام بتهمة التعاون مع الولايات المتحدة و5 أعوام بتهمة التآمر ضد الأمن القومي وعام واحد بتهمة الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية.
وكانت نيلوفار حميدي (36 عامًا) أعدّت تقريرًا لصحيفة "شرق" الإيرانية من المستشفى حيث بقيت أميني في غيبوبة مدة 3 أيام قبل وفاتها.
أما الصحفية إيلاهي محمدي (31 عامًا) العاملة في صحيفة "هام ميهان" الإصلاحية، فقد توجّهت إلى سقز لتغطية مراسم دفن أميني.
وتوفيت الشابة الكردية مهسا أميني في الـ16 من أيلول/سبتمبر 2022 بعد أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية انتهاك قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
وأثارت وفاتها حركة احتجاجية واسعة النطاق في إيران خلَّفت مئات القتلى وأدت إلى توقيف الآلاف.
والثلاثاء، حكم القضاء الإيراني على محامي مهسا أميني بالسجن لمدة عام بعد إدانته بتهمة "الدعاية" ضد الدولة بعد "تحدثه مع وسائل إعلام أجنبية ومحلية لا سيما في قضية مهسا أميني".