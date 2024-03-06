روسيا تعلن اعتراض 3 طائرات فرنسية في البحر الأسود وباريس تنفي
أقلعت مقاتلة روسية لاعتراض 3 طائرات حربية فرنسية كانت تقترب من حدودها فوق البحر الأسود، بحسب وزارة الدفاع الروسية، وهي حادثة نفتها باريس، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنه "مع اقتراب المقاتلة الروسية، عادت الطائرات العسكرية الأجنبية إدراجها"، مشيرة إلى أنها طائرتان من طراز "رافال" وطائرة استطلاع تابعة للجيش الفرنسي.
وأضافت الوزارة أن "الطائرة الروسية عادت بسلام إلى المطار الذي أقلعت منه، ولم يحدث أي انتهاك لحدود الدولة الروسية"، في ظل توترات بين باريس والكرملين.
وأكد مصدر عسكري فرنسي لوكالة "فرانس برس"، أن "المهمة الجوية تمت وفقا لشروط الملاحة في المجال الدولي. ولم تقع أي حادثة".
وتتمثل عملية الاعتراض في مواجهة طائرة دخلت المجال الجوي أو اقتربت منه.
والحوادث التي تتعلق بطائرات روسية وطائرات من دول حلف الشمال الأطلس "الناتو" شائعة نوعاً ما، وحتى أنها كانت تسجل قبل بدء النزاع في أوكرانيا، وغالباً ما سُجلت فوق البحر الأسود وفي بحر البلطيق وأماكن أخرى أيضاً.
لكن حادثة اليوم الثلاثاء تأتي بعد أيام على تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يستبعد فيها إمكان إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا، وهو ما رفضه معظم الحلفاء الغربيين.
وإذ أكد بعد ذلك تصريحاته، التي أثارت الجدل، إلا أن ماكرون أوضح الثلاثاء أنه لا يريد "التصعيد" مع روسيا.