روسيا تعلن اعتراض 3 طائرات فرنسية في البحر الأسود وباريس تنفي

أقلعت مقاتلة روسية لاعتراض 3 طائرات حربية فرنسية كانت تقترب من حدودها فوق البحر الأسود، بحسب وزارة الدفاع الروسية، وهي حادثة نفتها باريس، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنه "مع اقتراب المقاتلة الروسية، عادت الطائرات العسكرية الأجنبية إدراجها"، مشيرة إلى أنها طائرتان من طراز "رافال" وطائرة استطلاع تابعة للجيش الفرنسي.

وأضافت الوزارة أن "الطائرة الروسية عادت بسلام إلى المطار الذي أقلعت منه، ولم يحدث أي انتهاك لحدود الدولة الروسية"، في ظل توترات بين باريس والكرملين.