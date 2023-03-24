الصين توقف 5 موظفين يعملون بمؤسسة أمريكية في بكين

وقال بيان للشركة، إن "السلطات الصينية أوقفت الموظفين الخمسة في مكتب مجموعة مينتز في بكين، وجميعهم مواطنون صينيون، وأغلقت عملياتنا هناك".

وأضاف البيان، أن المؤسسة "استعانت بمستشار قانوني للتعامل مع السلطات ودعم موظفينا وعائلاتهم".

وأكد أن الشركة "لم تتبلغ بأي إشارة قانونية رسمية حول قضية ضد الشركة، وطالبت بأن تفرج السلطات عن موظفيها".

وأوضحت أن "مجموعة مينتز مرخصة لمزاولة أعمال تجارية مشروعة في الصين، حيث عملنا دائما بشفافية وأخلاقية وامتثالًا للقوانين والقواعد المعمول بها"، مضيفة أنها ستعمل مع السلطات "لحل أي سوء فهم قد يكون أدى إلى هذه الأحداث".