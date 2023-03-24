الصين توقف 5 موظفين يعملون بمؤسسة أمريكية في بكين

الصين توقف 5 موظفين يعملون بمؤسسة أمريكية في بكين

أ ف ب
أ ف ب

أوقفت السلطات الصينية خمسة موظفين صينيين يعملون في مكاتب المؤسسة الأمريكية مينتز قروب المتخصصة في التحقيق في مزاعم احتيال وفساد وسوء سلوك في العمل، في بكين، على ما أعلنت المؤسسة الجمعة.

مجموعة مينتز مرخصة لمزاولة أعمال تجارية مشروعة في الصين، وعملنا دائما بشفافية وأخلاقية وامتثالًا للقوانين والقواعد المعمول بها.
الشركة المشغلة لمجموعة مينتز

وقال بيان للشركة، إن "السلطات الصينية أوقفت الموظفين الخمسة في مكتب مجموعة مينتز في بكين، وجميعهم مواطنون صينيون، وأغلقت عملياتنا هناك".

وأضاف البيان، أن المؤسسة "استعانت بمستشار قانوني للتعامل مع السلطات ودعم موظفينا وعائلاتهم".

وأكد أن الشركة "لم تتبلغ بأي إشارة قانونية رسمية حول قضية ضد الشركة، وطالبت بأن تفرج السلطات عن موظفيها".

وأوضحت أن "مجموعة مينتز مرخصة لمزاولة أعمال تجارية مشروعة في الصين، حيث عملنا دائما بشفافية وأخلاقية وامتثالًا للقوانين والقواعد المعمول بها"، مضيفة أنها ستعمل مع السلطات "لحل أي سوء فهم قد يكون أدى إلى هذه الأحداث".

الصين توقف 5 موظفين يعملون بمؤسسة أمريكية في بكين
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ومينتز قروب ومقرها في الولايات المتحدة، متخصصة بإجراء تحقيقات في مزاعم احتيال وفساد وسوء السلوك في أماكن العمل، والتحقق من الخلفيات.

وللشركة مكاتب في 18 موقعا منها واشنطن، وتعلن على موقعها الإلكتروني أن الموظفين "يتعمقون في الأسئلة الواقعية التي تهمّ عملاؤنا - من قصور رئاسية إلى منصات النفط البحرية".

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