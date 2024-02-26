ما قصة "مكالمة الـ150 دولارا" التي ورطت بايدن؟

فُكّت أخيرًا خيوط جريمة المكالمة المزيفة بصوت الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي أثارت بلبلة في الولايات المتحدة، منذ أكثر من شهر، وقلقًا من دخول الذكاء الاصطناعي على خط الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وفقًا لموقع "إن بي سي نيوز" الإخباري.

وبحسب الموقع الإخباري، أقر المستشار السياسي المخضرم ستيف كرامر الذي يعمل لصالح مرشح ديمقراطي منافس لبايدن على ما يبدو، بأنه كلف المتورط بالجريمة، بول كاربنتر، بإجراء المكالمة التي انتحلت شخصية الرئيس عبر استخدام الذكاء الاصطناعي.

ولم يعرب كرامر عن أي ندم حول تصرفه هذا، رغم أنه تسبب في تثبيط وتخفيف المشاركة بالانتخابات التمهيدية الرئاسية الديمقراطية في "نيو هامبشاير".

وقال كرامر في بيان، هذا الأحد: " قمتُ بنسخ صوت الرئيس بايدن بكل سهولة عبر استخدام تقنية بسيطة على الإنترنت بكلفة لم تتجاوز 500 دولار أمريكي". و دعا إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات من أجل منع غيره من القيام بذلك بحكم أنه يمكن لأي شخص تكرار ما فعله ببساطة.

وبدوره كشف مُنفذ المكالمة المزيفة بول كاربنتر، ويعمل (ساحرًا يُقدم عروضًا في شوارع نيو أورليانز)، أن كرامر استأجره، بمبلغ 150 دولارًا فقط، لاستخدام برنامج الذكاء الاصطناعي لإنشاء ملف صوتي يكرر صوت بايدن وهو يقرأ النص الذي أعده له كرامر مُسبقا.

ولفت الموقع إلى أن العالم أجمع ما كان ليعلم من هو الجاني لولا اعتراف كرامر، نفسه، بترتيب عملية التزييف ومن قام بها.

رغم أن النائب الديمقراطي، فيليبس، كان دفع للمستشار السياسي، كرامر، أكثر من 250 ألف دولار أمريكي بالتزامن مع انتشار التسجيل المزيف في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، بحسب تقارير حول تمويل حملته الانتخابية.

لم يكشف كرامر إن كان تلقى أي توجيهات من طرف معين أو ربما من قبل المنافس الأساس للرئيس بايدن، النائب دين فيليبس، ديمقراطي عن ولاية مينيسوتا، من أجل نشر تلك المكالمة المزورة.

وأشار الموقع الإخباري إلى أن التحقيق لا يزال مُستمرًّا، وقد يتكشف المزيد في الأيام المقبلة.