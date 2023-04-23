قصف روسي يستهدف خاركيف ومناطق محيطة بها

قال مسؤولون محليون إن ما لا يقل عن خمسة صواريخ روسية أصابت مدينة خاركيف في شرق أوكرانيا والمناطق المحيطة بها، في وقت متأخر من مساء اليوم السبت، مما ألحق بعض الأضرار بمبان مدنية.

وتطلق روسيا منذ أشهر طائرات مسيرة وصواريخ ضد مجموعة متنوعة من الأهداف الأوكرانية في محاولة لتدمير البنية التحتية الحيوية.

وكتب حاكم المنطقة أوليه سينيجوبوف على تطبيق تيليجرام أن صاروخا أصاب منزلا في قرية كوتلياري إلى الجنوب من خاركيف بينما تسبب صاروخ آخر في اندلاع حريق كبير في المدينة نفسها.