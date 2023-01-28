لا يُسمح بنشر اسم قائدها.. ما المهمات التي تنفذها وحدة "يمام" الإسرائيلية الخاصة؟

وذكرت وسائل إعلام عبرية، السبت، أن المفوض العام للشرطة الإسرائيلية، اتخذ قرارا بنشر وحدة "يمام" بمدينة القدس، بشكل دائم، وذلك عقب عملية إطلاق الرصاص التي وقعت السبت في بلدة سوان بمدينة القدس المحتلة، وهي الثانية في أقل من 24 ساعة.

صحيفة "إسرائيل اليوم"، أشارت إلى أن "اقتحام مخيم جنين نُفذ على الرغم من المخاطر الكامنة، وأن تنفيذ العملية جاء بعد ورود معلومات من الشاباك، هي التي قادت مقاتلي وحدة يمام، والجيش إلى المنطقة التي اختبأ بها المطلوبون".

ما هي وحدة "يمام"؟

و"يمام" اختصار عبري للمُسمى "وحدة مركزية خاصة"، وهي وحدة شرطية خاصة مكلفة بـ"مكافحة الإرهاب"، تتبع جهاز الشرطة بوجه عام، وتخضع مباشرة لإمرة حرس الحدود.

وتعد تلك الوحدة والتي تشارك في العمليات الخاصة بالضفة الغربية المحتلة منذ فترة طويلة، إحدى وحدات النخبة التابعة لشرطة الاحتلال، وكانت قد تأسست عام 1974 بواسطة قائد ذراع حرس الحدود في حينه اللواء حاييم ليفي، كوحدة للتدخل السريع والسيطرة.