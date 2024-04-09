إسرائيل.. موجة استقالات مرتقبة بالشرطة عقب كشف هوية قائدها الجديد

وصفت وسائل إعلام عبرية إعلان وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، اختيار اللواء أفيشالوم بيليد، لمنصب المفوض العام للشرطة الإسرائيلية بأنه "زلزال يضرب هذا الجهاز"، متوقعة موجة استقالات في رأس هرم القيادة.

وذكر موقع "واللا" الإخباري العبري، مساء يوم الإثنين، أنه بعد 24 ساعة من نفي بن غفير أن اسم بيليد مرشح لمنصب المفوض العام، أعلن بشكل مفاجئ أنه كلفه بتولي المنصب خلفًا للواء المنتهية ولايته كوبي شابتاي.

وأشار إلى أن بيليد، البالغ من العمر 63 عامًا، الذي يمتلك خبرات تصل إلى 40 عامًا بالشرطة وفي سلاح حرس الحدود، تخطى بذلك العديد من الشخصيات الأجدر بمنصب المفوض العام.