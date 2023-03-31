"أفرجوا عنه".. بايدن يطلب من روسيا إطلاق سراح الصحفي غيرشكوفيتش

طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة، من موسكو "الإفراج" عن إيفان غيرشكوفيتش، الصحفي العامل في "وول ستريت جورنال"، والذي أوقف في روسيا بتهمة "التجسس".

وخاطب بايدن الحكومة الروسية قائلا: "أفرجوا عنه"، وذلك بعدما طلب منه الصحفيون تعليقا على هذه القضية فيما كان يستعد لمغادرة البيت الأبيض للقيام بجولة في جنوب الولايات المتحدة.

وكان مسؤولون أمريكيون قالوا أمس الخميس، إنهم على تواصل مع أسرة غيرشكوفيتش ومع الصحيفة، وإن وزارة الخارجية تواصلت مع روسيا.