بمشاركة الرئيس دياز كانيل.. تظاهرة ضخمة مؤيدة للفلسطينيين في كوبا

قاد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، الخميس، تظاهرة ضخمة في هافانا دعما للفلسطينيين وجهت خلالها انتقادات للولايات المتحدة بسبب دعمها إسرائيل.

وقالت كريستينا دياز "22 عاما" الطالبة في جامعة هافانا لوكالة "فرانس برس": "ما يطلبه الشباب الكوبي في هذه المسيرة هو وقف إطلاق النار" مضيفة "من السذاجة الاعتقاد بأن (ما يحدث في غزة) هو حرب. إنها إبادة جماعية".

وتولى الرئيس الكوبي محاطا بزوجته ليز كويستا ورئيس الوزراء مانويل ماريرو قيادة التظاهرة التي انطلقت بدعوة من الشباب الشيوعي وجرت في ماليكون، الخط الساحلي في هافانا حيث تقع السفارة الأميركية.

وقال خافيير إرنستو بوروتو (19 عاما) الذي وضع كوفية باللونين الأبيض والأسود "ما يحدث في فلسطين ظلم كبير ومذبحة".