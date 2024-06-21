واشنطن: منفتحون على الحوار مع موسكو بشأن المخاطر النووية

أكدت الولايات المتحدة استعدادها إجراء محادثات مع روسيا بشأن المخاطر النووية والحد من التسلح دون ربطها بـ"النزاع الأوكراني"، بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي.

وقال المتحدث: "ما زلنا منفتحين على التحدث مع روسيا في ما يتعلق بالمخاطر النووية والحد من التسلح".

وأوضح أن البيت الأبيض لم يربط أبدًا هذه المناقشات بالصراع في أوكرانيا.

ووفقًا للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي، فإن الولايات المتحدة مستعدة أيضًا للمناقشة مع روسيا ليس فقط حول المخاطر النووية، ولكن أيضًا شكل الاتفاق الذي سيخلف معاهدة تخفيض الأسلحة الإستراتيجية الروسية الأمريكية (ستارت)، وقد أبلغت روسيا استعدادها في مناسبات عديدة.

في الوقت نفسه، أشار البيت الأبيض إلى أن مقترحات واشنطن رُفضت بسبب استمرار دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا.

وأشارت "سبوتنيك" إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال، في وقت سابق، إن روسيا قد تعدل عقيدتها النووية وسط مناقشات حول إمكانية خفض عتبة استخدام الأسلحة النووية.

ووفقًا لبوتين، يجري تطوير أجهزة نووية متفجرة ذات طاقة منخفضة للغاية، وتحوم دوائر الخبراء في الغرب حول فكرة إمكانية استخدام مثل هذه الوسائل في الهزيمة ولا يوجد ما يخيف بشكل خاص في هذا الشأن.