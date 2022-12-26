مسيّرات كورية شمالية تخترق حدود الجنوب.. وسيول تدفع بمقاتلات
ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن كوريا الجنوبية دفعت بمقاتلات وطائرات هليكوبتر هجومية وأطلقت طلقات تحذيرية اليوم الاثنين، بعدما اخترقت طائرات مسيرة من كوريا الشمالية مجالها الجوي.
وأفادت الوكالة بأن كوريا الجنوبية تعقبت الطائرات المسيرة وهي تعبر من كوريا الشمالية فوق ما يعرف باسم خط ترسيم الحدود العسكرية الذي يفصل بين البلدين.
أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية تعليق رحلات السفر من مطاري "إنتشون" و"جيمبو"
وكانت وزارة النقل في كوريا الجنوبية قد أعلنت في وقت سابق تعليق رحلات السفر من مطاري إنتشون وجيمبو بناء على طلب من الجيش.
وقال مسؤول بالوزارة لوكالة "رويترز" إن تعليق الرحلات بدأ في الساعة 1:08 بعد الظهر (0408 بتوقيت غرينتش) بمطار جيمبو، والساعة 1:22 بعد الظهر بمطار إنتشون، واستمر نحو ساعة قبل استئناف الرحلات في حوالي الساعة 2:10 بعد الظهر.
ولم يذكر المسؤول مزيدا من التفاصيل بشأن تعليق الرحلات.