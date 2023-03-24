قائد أوكراني: نستعد لشن هجوم "طال انتظاره"

قال قائد كبير بالقوات الأوكرانية، الخميس، إن الجيش الأوكراني يستعد لشن هجوم مضاد طال انتظاره وبوقت قريب جدا، بالتزامن مع تلقي القوات الروسية خسائر فادحة في دونيتسك.

وأضاف الكولونيل الجنرال أولكسندر سيرسكي، في تصريح نقلته قناة "سي أن بي سي"، أن مجموعة "فاغنر" الروسية بدأت تخسر قوتها وزخم هجماتها ومعداتها، وأن قواته ستستغل الفرصة السانحة.

ويتزامن ذلك، مع تقارير غربية تتحدث عن قرار اتخذه رئيس جماعة "فاغنر" يفغيني بريغوين بتقليل مشاركة جماعته بالصراع الدائر في أوكرانيا، وذلك جراء الخلافات الحادة بينه وبين مسؤولين في وزارة الدفاع الروسية.