قائد أوكراني: نستعد لشن هجوم "طال انتظاره"
قال قائد كبير بالقوات الأوكرانية، الخميس، إن الجيش الأوكراني يستعد لشن هجوم مضاد طال انتظاره وبوقت قريب جدا، بالتزامن مع تلقي القوات الروسية خسائر فادحة في دونيتسك.
وأضاف الكولونيل الجنرال أولكسندر سيرسكي، في تصريح نقلته قناة "سي أن بي سي"، أن مجموعة "فاغنر" الروسية بدأت تخسر قوتها وزخم هجماتها ومعداتها، وأن قواته ستستغل الفرصة السانحة.
ويتزامن ذلك، مع تقارير غربية تتحدث عن قرار اتخذه رئيس جماعة "فاغنر" يفغيني بريغوين بتقليل مشاركة جماعته بالصراع الدائر في أوكرانيا، وذلك جراء الخلافات الحادة بينه وبين مسؤولين في وزارة الدفاع الروسية.
لكن يفغيني بريغوين نفى بشكل قاطع تلك التقارير.
من جهته، حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، أوروبا على تعزيز إمدادات الأسلحة الحديثة والتعجيل بإرسالها، وفرض عقوبات أشد صرامة على روسيا.
وقال زيلينسكي، في كلمة مصورة مطولة اتسمت بالحدة لقادة الاتحاد الأوروبي، إن الأمر متروك للتكتل المؤلف من 27 دولة لاتخاذ إجراءات لاحتواء روسيا بعد أكثر من عام على غزوها لأوكرانيا.
وأضاف: "إذا انتظرت أوروبا، قد يتوفر الوقت للشر ليعيد جمع صفوفه والاستعداد لسنوات من الحرب. في وسعكم منع هذا".