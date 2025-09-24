اتفاق سلام تاريخي.. تسوية بين تشاد ومتمردي تيبستي تنهي صراع 7 سنوات

توصلت الحكومة التشادية ولجنة الدفاع الذاتي في ميسكي بمنطقة تيبستي أقصى شمال البلاد، الحدودية الغنية بالذهب والموارد الطبيعية، إلى اتفاق سلام جديد قد يُنهي صراعًا دام أكثر من سبع سنوات، وكاد يفجر مواجهات عسكرية قبل أيام.

ووقّعت الحكومة التشادية واللجنة الشعبية لما يسمى بـ"ديفا الوطن" في ميسكي، وهي لجنة الدفاع الذاتي، اتفاقية "سلام تاريخي" تهدف إلى ترسيخ الاستقرار وتعزيز التنمية في ولاية تيبستي.

وكشفت مصادر محلية لـ"إرم نيوز"، اليوم الأربعاء، عن مشاركة الدبلوماسي في تجمع دول الساحل والصحراء، إبراهيم إدجي محمد، في تسهيل إبرام الاتفاقية، استمرارًا لاتفاقية السلام الموقعة في 20 أبريل/ نيسان 2025.

وتتمثل النقاط الرئيسة للاتفاقية الجديدة في نبذ جميع أعمال العنف، إلى جانب دمج المقاتلين السابقين في قوات الدفاع والأمن، بعد تدريبهم في مراكز متخصصة.

كما تم منح أعضاء قوات الدفاع الوطني وقوات الأمن عفواً عاماً يغطي الفترة 2019-2020، بجانب تنفيذ برنامج لإزالة الألغام لاستعادة أمن السكان المحليين.

وضمن إجراءات التهدئة، كشفت المصادر ذاتها عن تقديم مكافآت مالية ضخمة إضافة إلى دعم لوجستي، وتأمين لمقاتلي الحركة المتمردة ومنحهم أدواراً في حماية مناطقهم، الأمر الذي يفتح الباب أمام أقاليم أخرى لتكرار نفس سيناريو ممارسة الضغوط على الدولة.

ويأمل السكان في تمهيد الطريق لمصالحة دائمة وبداية جديدة لإقليم تيبستي، الذي طالما اتسم بالتوترات والصراعات.

وتمهيدا للمصالحة، زار رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة التشادية الفريق أول أبكر عبد الكريم داود ولاية تيبستي والتقى قادة مختلف المجموعات الاحتجاجية فيها.

ومنعت الخطوة الرسمية دخول الطرفين في مواجهات عسكرية مباشرة، لاسيما أن عناصر من قوات الدفاع الذاتي في تيبستي قاموا بنشر قناصين في الطرق الرئيسة للمنطقة لتأمين مداخل ميسكي بهدف منع تقدم الجيش التشادي الذي وصل بالفعل إلى تخوم الموقع.

وتعود الأزمة إلى عام 2018، عندما اندلعت توترات في تيبستي، بشأن استغلال الموارد المعدنية، قبل التوصل إلى اتفاق عام 2019، لكنه لم يكن كافيًا لتهدئة التوترات، على خلفية اتهام حكومة إدريس ديبي بالاستيلاء على موارد الذهب في هذه المنطقة الجبلية.

وتوجد في جبال تيبستي شواهد على توفر مخزون من الذهب والمنغنيز. وفي يونيو حزيران 2022 حدثت أكبر مجزرة في الجزء التشادي من صحراء تيبستي الشاسعة على الحدود الليبية، بعدما تسببت اشتباكات في مقتل مئة شخص من الباحثين بشكل غير قانوني عن المعدن الثمين.

وسهَّل اختراق الحدود مع ليبيا التي يعد جنوبها قاعدة خلفية لعدد من المجموعات التشادية المتمردة المعادية للنظام منذ عقود، انتشار الأسلحة النارية التي يستخدمها المنقبون عن الذهب في نشاطهم.