سفارة روسيا في إسرائيل تنتقد صمت تل أبيب تجاه "جرائم أوكرانيا"



هاجمت السفارة الروسية في إسرائيل، الإثنين، موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، الذي أدان الغارات الروسية على أهداف للبنية التحتية والطاقة في أوكرانيا، متهمة إسرائيل بـغض الطرف عن "جرائم أوكرانيا".

وقالت السفارة الروسية في إسرائيل في بيان لها "سمعنا عبارات حول إدانة شديدة اللهجة من قبل المسؤولين الإسرائيليين على الهجمات الروسية على أوكرانيا"، مستهجنة اعتبار إسرائيل للقصف الروسي "استهدافاً للسكان المدنيين".

وأضافت السفارة الروسية أن "إسرائيل التزمت الصمت تجاه الهجمات الإرهابية الأوكرانية المستمرة على المدنيين في دونباس، خلال ثماني سنوات"، وفق البيان.

وتابعت أن "إسرائيل اختارت غض الطرف عن الاستهداف الأوكراني القاتل لقافلة لاجئين في منطقة خاركيف، والاغتيالات التي ينفذها النازيون الجدد من كتيبة آزوف في كوبيانسك ومدن أخرى، وعملية القتل الوحشي الذي تعرضت له الصحافية داريا دوغينا".



كما اتهمت سفارة موسكو في إسرائيل، المسؤولين الإسرائيليين بالصمت حيال الهجوم الأخير على جسر القرم.

وفي وقت سابق من يوم الإثنين، أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، الهجوم الروسي على السكان المدنيين في كييف ومدن أخرى في أوكرانيا، وعبر عن تعازيه لأسر الضحايا وللشعب الأوكراني.

وجاءت الإدانة الإسرائيلية للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، في ظل توتر في العلاقات الإسرائيلية الروسية، ففي وقت لاحق من هذا الشهر، من المتوقع أن تستأنف المحكمة في موسكو النقاش بشأن مطالبة وزارة العدل الروسية بوقف أنشطة الوكالة اليهودية.

كما أشارت تقارير إسرائيلية، إلى أن المعلومات المتواترة بشأن تزويد إيران للجيش الروسي بمئات الطائرات بدون طيار، قد تؤدي لزيادة التوتر في العلاقات بين البلدين.