بوتين.. 19 زيارة خارجية منذ بدء حرب أوكرانيا (إنفوغراف)

بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم زيارة إلى كوريا الشمالية، هي الأولى من نوعها لرئيس روسي إلى بيونغ يانغ منذ 24 عاماً، وتأتي تلبية لدعوة من نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وتأتي الزيارة في خضم الحرب على أوكرانيا، وتسلط الضوء على شراكة البلدين، التي ازدادت قوة منذ بدء هذه الحرب بحسب مسؤولي البلدين.

وبذلت روسيا قصارى جهدها لإظهار توطّد علاقتها مع كوريا الشمالية منذ بدء الحرب في أوكرانيا، مما أقلق الولايات المتحدة وحلفاء لها في أوروبا وآسيا.

وتمثل هذه الزيارة واحدة من بين 19 زيارة أداها الرئيس الروسي إلى دول مختلفة منذ بدء الحرب مع أوكرانيا في فبراير 2022.

وخلال الفترة الممتدة بين يونيو 2022 ويونيو 2024 زار بوتين 12 دولة، بدءا بطاجيكستان ووصولا إلى كوريا الشمالية التي وصل إليها اليوم، وفيتنام التي يزورها في محطته الثانية غدا 19 وبعد غد 20 يونيو 2024.

وخلال هذه الفترة زار بوتين بيلاروسيا في 3 مناسبات وشملت جولاته أيضا عددا من الجمهوريات السوفييتية السابقة، إضافة إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في ديسمبر الماضي.