أمريكا تباشر عملية انتشال حطام المنطاد الصيني

نقل مسؤولون أمريكيون عن الجيش قوله السبت إنه سيحاول سريعا انتشال المكونات الرئيسية لمنطاد مراقبة صيني من بين الحطام قبالة سواحل ساوث كارولاينا بعد أن أسقطته طائرة مقاتلة من طراز إف-22.

وقال مسؤول دفاعي أميركي كبير للصحفيين "عملية الانتشال جارية، لم يتحدد بعد الوقت الذي ستسغرقه"، مضيفا أن الحطام موجود في مياه ضحلة نسبيا.