بوتين وأردوغان يعقدان محادثات قبل افتتاح أول مفاعل نووي بتركيا

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في إفادة صحفية دورية، إنه بعد حديثهما هاتفيًّا، سيشارك الرئيسان افتراضيًّا في حدث يشهد تحميل الوقود النووي في أول وحدة طاقة في محطة أكويو.

والمشروع بلغت تكلفته 20 مليار دولار بقدرة تصل إلى 4800 ميغاوات، ويتضمن بناء أربعة مفاعلات في أكويو المطلة على البحر المتوسط؛ ما سيسمح لتركيا بالانضمام إلى الدول التي تنتج طاقة نووية لأغراض سلمية.

ولدى سؤاله عن تقارير حول مشاكل صحية يشكو منها الرئيس التركي، أجاب بيسكوف قائلًا إن موسكو لا تعلم شيئًا عن الأمر.