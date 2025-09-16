مقتل عنصري أمن بهجوم مسلح جنوب شرق إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، بمقتل شرطيين على الأقل وإصابة آخر إثر إطلاق نار استهدف سيارة للأمن في منطقة سيب وسوران بمحور خاش-زاهدان في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.

وذكرت وكالة "دانشجو" أن المهاجمين أطلقوا النار على مركبة قوات الأمن، وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى، مشيرة إلى أن "القوات الأمنية بدأت عمليات واسعة لملاحقة المهاجمين والقبض عليهم".

وأشارت مواقع إخبارية محلية إلى وفاة الشرطي الثالث الذي أصيب بجروح ونقل إلى مستشفى مدينة زاهدان.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، فيما رجحت وسائل أمنية أن يكون تنظيم جيش العدل البلوشي المعارض للنظام الإيراني وراءه.

ونفذ جيش العدل العديد من الاشتباكات المسلحة مع القوات العسكرية والأمنية الإيرانية، وأعلن مسؤوليته عن عدة هجمات دامية في المناطق الحدودية جنوب شرق إيران.

وتشمل أنشطة جيش العدل عمليات اغتيال المسؤولين، واختطاف حرس الحدود، والهجمات على القوات المسلحة الإيرانية.