إيران وأوروبا.. فك "طلاسم" العلاقة المعقدة مهمة الرئيس القادم "المستحيلة"

تربط علاقات "معقدة" بين الاتحاد الأوروبي وإيران تتراوح بين شيء من التفاوض وكثير من التوتّر على مدار عقود، يرى محللون إن الرئيس الإيراني الجديد، لن يكون قادرًا على فك "طلاسمها"، أيًا كانت هويته إصلاحيًا أو أصوليًِا.

ولم يتناول معظم المرشحين للانتخابات الرئاسية في إيران بإسهاب مسألة السياسة الخارجية والعلاقة المرتقبة مع الاتحاد الأوروبي، لكن المؤشرات تدل على استمرار التوتّر واستحالة التقارب، رغم مسعى الشق الإصلاحي إلى تغليب لغة الحوار، وفق ما تم طرحه في المناظرات الرئاسية.

ومن جانبها تراقب أوروبا انتخابات إيران الرئاسية باهتمام وقلق، لا سيما فيما يتعلق بملف الاتفاق النووي، إضافة إلى ملف حرب غزة والحرب في أوكرانيا والتقارب الإيراني مع الروس.

ولم يقدم المرشحون للرئاسة وعودًا بعينها للتعاطي مع الجانب الأوروبي في علاقة بهذه الملفات الشائكة، واكتفوا بالخوض في كيفية التعاطي مع الملف النووي والمراوحة بين الحوار والمناورة من أجل الحفاظ على مستوى تخصيب اليورانيوم بشكل يمكّن طهران من "ورقة ردع" مهمّة تطرحها على طاولة التفاوض من أجل تحقيق مكاسب اقتصادية، وتخفيف وطأة العقوبات المفروضة عليها.

لكن لدى الأوروبيين مآخذ ومخاوف كثيرة من النظام الإيراني، أيًا كان اسم الجالس على كرسي الرئاسة، فقبل شهرين فرض الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة على إيران "لمواجهة البرنامج الصاروخي والطائرات المسيّرة، وكذلك نقل هذه الأسلحة إلى وكلاء طهران في المنطقة".