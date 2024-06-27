الإصلاحي الوحيد بزشكيان يعلّق على انسحاب مرشح متشدد من سباق الرئاسة

علّق مسعود بزشكيان المرشح الإصلاحي الوحيد للانتخابات الرئاسية في إيران، على انسحاب أمير حسين هاشمي ممثل التيار الأصولي المتشدد من الانتخابات الرئاسية.

وقال أمير هاشمي إنه "كان من الواضح منذ البداية أن البعض سينسحب، لا يهمني من سيبقى ومن ينسحب من هذا التنافس".

وأضاف: "الشعب الإيراني هو من يقرر الفوز في الانتخابات الرئاسية المصيرية".

وبزشكيان هو المرشح الوحيد للتيار الإصلاحي في البلاد بهذه الانتخابات الرئاسية كما يوجد حتى الآن 3 مرشحين من التيار المتشدد هم: سعيد جليلي، ومحمد باقر قاليباف، وعلي رضا زاكاني، كما يوجد مرشح من التيار المعتدل هو مصطفى بور محمدي.

ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات الرئاسية في إيران يوم الجمعة المقبل ويحق لنحو 61 مليونًا المشاركة في الانتخابات.