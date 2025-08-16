إيران تلوح بـ"رد حاسم" على أي تهديد من إسرائيل وأمريكا

حذّرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من أي مؤامرة ضد طهران.

وقالت في بيان، بمناسبة الذكرى السنوية لعودة الأسرى الإيرانيين من العراق، "نحذر مرة أخرى أمريكا الشريرة والنظام الصهيوني من التمادي في المؤامرات والخبث ضد إيران القوية التي لا تُهزم" وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أنه "في حال أي خطأ في الحسابات أو أي تصرف عدائي، فإن ما حال دون القيام بعمليات واسعة خلال الحرب المفروضة لمدة 12 يومًا، سيواجه في المرة القادمة بإجراءات أكثر قوة وتأثيراً وسحقاً من ذي قبل".

وأكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة أن الرد الإيراني سيكون حاسماً ومباشراً على أي محاولة لتهديد أمن وسيادة البلاد.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح صحفي عقب اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الولايات المتحدة قامت بتدمير بعض المنشآت النووية في إيران.

وأكد ترامب أنه قد يتم اللجوء إلى الهجوم على هذه المنشآت مجدداً إذا دعت الحاجة، مشيراً إلى أن موقفه يعتمد على تقييمات مستمرة للأوضاع على الأرض.

أخبار ذات علاقة لواء جديد في هيئة الأركان الإسرائيلية لمواجهة "الانتقام الإيراني"

واندلعت حرب دامية في منتصف شهر يونيو/حزيران الماضي، استمرت 12 يوماً، وأسفرت عن مقتل أكثر من 30 من كبار القادة والعلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى أكثر من 1000 مدني وعسكري.