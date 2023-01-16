إيران ترفع الحجب عن "غوغل بلاي"

رفعت السلطات الإيرانية الإثنين، الحجب عن متجر التطبيقات الخاصة بنظام التشغيل أندرويد غوغل بلاي (Google Play)، بعد أربعة أشهر من حجبه عقب اندلاع احتجاجات شعبية مناهضة للنظام في منتصف أيلول/سبتمبر 2022.

وقالت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، إن "وزارة الاتصالات رفعت الحجب المفروض على متجر التطبيقات غوغل بلاي مساء اليوم الإثنين، أصبح من الممكن تنزيل التطبيقات من هذه المنصة باستخدام IP الإيراني".

وأضافت أنه "تم رفع الحجب عن برنامج التواصل الاجتماعي ديسكورد الذي تم حجبه في الفترة الأخيرة".

أما وكالة أنباء "آفتاب نيوز"، فقد أفادت بأن "تطبيق ديسكورد لإجراء مكالمات هاتفية على النظام الأساسي للشبكة لأنظمة تشغيل Windows وiOS وAndroid وLinux وMacOS أصبح بالامكان الوصول إليه دون برامج تجاوز الحجب".