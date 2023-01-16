إيران ترفع الحجب عن "غوغل بلاي"
رفعت السلطات الإيرانية الإثنين، الحجب عن متجر التطبيقات الخاصة بنظام التشغيل أندرويد غوغل بلاي (Google Play)، بعد أربعة أشهر من حجبه عقب اندلاع احتجاجات شعبية مناهضة للنظام في منتصف أيلول/سبتمبر 2022.
وقالت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، إن "وزارة الاتصالات رفعت الحجب المفروض على متجر التطبيقات غوغل بلاي مساء اليوم الإثنين، أصبح من الممكن تنزيل التطبيقات من هذه المنصة باستخدام IP الإيراني".
وأضافت أنه "تم رفع الحجب عن برنامج التواصل الاجتماعي ديسكورد الذي تم حجبه في الفترة الأخيرة".
أما وكالة أنباء "آفتاب نيوز"، فقد أفادت بأن "تطبيق ديسكورد لإجراء مكالمات هاتفية على النظام الأساسي للشبكة لأنظمة تشغيل Windows وiOS وAndroid وLinux وMacOS أصبح بالامكان الوصول إليه دون برامج تجاوز الحجب".
وقد أشارت مواقع إخبارية محلية إلى رفع الحجب لنحو ساعة واحدة عن تطبيق إنستغرام الذي تم حجبه مع تطبيق واتساب خلال الاحتجاجات الأخيرة.
وقال موقع "techrato" المتخصص بالأخبار التكنولوجية في إيران، إن "بعض الإيرانيين تمتعوا بحرية الوصول إلى إنستغرام في الساعة 19:00 بتوقيت إيران".
وكان عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين من بينهم وزير الداخلية العميد أحمد وحيدي قال في وقت سابق إن "واتساب وإنستغرام، العامل الأساسي في توجيه التدفق التخريبي لأعمال الشغب الأخيرة"، مضيفا "لن نرفع الحجب حتى تمتثل شركة ميتا للقوانين في إيران".
وأعلن وزير الاتصالات الإيراني عيسى زار بور، في وقت سابق أنه "لا دور له في تصفية المنصات وأن إلغاء الحجب من صلاحية مجلس الأمن القومي".