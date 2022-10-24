ميلوني تلتقي ماكرون في اليوم الأول لتوليها منصبها

التقت رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جورجيا ميلوني، في اليوم الأول لتوليها المنصب، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعيدًا عن وسائل الإعلام لأكثر من ساعة وسط روما، وتعهد بعد ذلك ماكرون في منشور على تويتر بالعمل معًا "بالحوار والطموح".

وفاز إخوان إيطاليا ما بعد الفاشية بقيادة ميلوني بانتصار تاريخي في الانتخابات العامة في 25 سبتمبر / أيلول.

وحكومة ميلوني الجديدة هي أقصى اليمين المتطرف في إيطاليا منذ الحرب العالمية الثانية ، وتتولى السلطة في وقت ارتفاع التضخم وأزمة الطاقة المرتبطة بغزو روسيا لأوكرانيا.

ويأتي اللقاء الذي جمع ميلوني وماكرون، بعد أن فازت الأولى في انتخابات انتشر وقت التحشيد لها مقطع فيديو يعود للعام 2018، تشن فيه ميلوني هجوما عنيفا وغير مسبوق على ماكرون والسياسة الفرنسية، متهمة ماكرون، بتأليف أزمة المهاجرين في أوروبا الغربية.

وقالت في المقطع، "فرنسا تواصل استغلال إفريقيا بطباعة النقود إلى 14 دولة أفريقية ، وفرض رسوم عليها بالنعناع ، وعمالة الأطفال في المناجم واستخراج المواد الخام ، كما يحدث في النيجر "حيث تستخرج فرنسا 30 بالمائة من اليورانيوم الذي تحتاجه لتشغيل مفاعلاتها النووية ، بينما يعيش 90 بالمائة من سكان النيجر بدون كهرباء".

وانهت نقدها اللاذع بالقول "لا تأت لتعلمنا الدروس ، ماكرون ، الأفارقة يتخلون عن قارتهم بسببك .. الحل ليس نقل الأفارقة إلى أوروبا ، ولكن تحرير إفريقيا من بعض الأوروبيين".

ووصف مكتب ميلوني محادثات يوم الأحد مع ماكرون بأنها غير رسمية لكنها "ودية ومثمرة" وتغطي الحاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة ومشتركة بشأن فواتير الطاقة المرتفعة ودعم أوكرانيا والهجرة.

وجاء في بيان "ميلوني وماكرون اتفقا على الاستعداد لمواصلة التعاون بشأن التحديات المشتركة الرئيسية على المستوى الأوروبي وفيما يتعلق بالمصالح الوطنية المشتركة".

ورفض مساعدو ماكرون تأكيد الاجتماع مع ميلوني حتى اللحظة الأخيرة ، وجاء ذلك خلال رحلة مخططة مسبقًا إلى روما والفاتيكان.

قبل تغريدة له عن لقائهما - بما في ذلك صورة للزوجين على سطح عند الغسق - نشر ماكرون صورة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته ماريو دراجي ، مع عبارة "Grazie (شكرًا لك) Mario".