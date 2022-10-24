ميلوني تلتقي ماكرون في اليوم الأول لتوليها منصبها
التقت رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جورجيا ميلوني، في اليوم الأول لتوليها المنصب، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعيدًا عن وسائل الإعلام لأكثر من ساعة وسط روما، وتعهد بعد ذلك ماكرون في منشور على تويتر بالعمل معًا "بالحوار والطموح".
وفاز إخوان إيطاليا ما بعد الفاشية بقيادة ميلوني بانتصار تاريخي في الانتخابات العامة في 25 سبتمبر / أيلول.
وحكومة ميلوني الجديدة هي أقصى اليمين المتطرف في إيطاليا منذ الحرب العالمية الثانية ، وتتولى السلطة في وقت ارتفاع التضخم وأزمة الطاقة المرتبطة بغزو روسيا لأوكرانيا.
ويأتي اللقاء الذي جمع ميلوني وماكرون، بعد أن فازت الأولى في انتخابات انتشر وقت التحشيد لها مقطع فيديو يعود للعام 2018، تشن فيه ميلوني هجوما عنيفا وغير مسبوق على ماكرون والسياسة الفرنسية، متهمة ماكرون، بتأليف أزمة المهاجرين في أوروبا الغربية.
وقالت في المقطع، "فرنسا تواصل استغلال إفريقيا بطباعة النقود إلى 14 دولة أفريقية ، وفرض رسوم عليها بالنعناع ، وعمالة الأطفال في المناجم واستخراج المواد الخام ، كما يحدث في النيجر "حيث تستخرج فرنسا 30 بالمائة من اليورانيوم الذي تحتاجه لتشغيل مفاعلاتها النووية ، بينما يعيش 90 بالمائة من سكان النيجر بدون كهرباء".
وانهت نقدها اللاذع بالقول "لا تأت لتعلمنا الدروس ، ماكرون ، الأفارقة يتخلون عن قارتهم بسببك .. الحل ليس نقل الأفارقة إلى أوروبا ، ولكن تحرير إفريقيا من بعض الأوروبيين".
ووصف مكتب ميلوني محادثات يوم الأحد مع ماكرون بأنها غير رسمية لكنها "ودية ومثمرة" وتغطي الحاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة ومشتركة بشأن فواتير الطاقة المرتفعة ودعم أوكرانيا والهجرة.
وجاء في بيان "ميلوني وماكرون اتفقا على الاستعداد لمواصلة التعاون بشأن التحديات المشتركة الرئيسية على المستوى الأوروبي وفيما يتعلق بالمصالح الوطنية المشتركة".
ورفض مساعدو ماكرون تأكيد الاجتماع مع ميلوني حتى اللحظة الأخيرة ، وجاء ذلك خلال رحلة مخططة مسبقًا إلى روما والفاتيكان.
قبل تغريدة له عن لقائهما - بما في ذلك صورة للزوجين على سطح عند الغسق - نشر ماكرون صورة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته ماريو دراجي ، مع عبارة "Grazie (شكرًا لك) Mario".
طمأنة الوزراء
بعد أن أدت ميلوني ووزراؤها الـ 24 اليمين يوم السبت أمام الرئيس سيرجيو ماتاريلا ، أعلنت عزمها على "مباشرة العمل".
انضمت يوم الأحد إلى دراجي ، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي منذ فبراير 2021 ، من أجل تسليم رمزي للسلطة.
وأجريا محادثات خاصة لمدة 90 دقيقة تقريبًا قبل أن يعطي دراجي مبتسمًا لميلوني جرسًا صغيرًا يستخدم في مناقشات مجلس الوزراء ، والتي دقت بابتسامة عريضة عدة مرات لكاميرات التلفزيون.
وباعتبارها ناشطة مراهقة ، أشادت ميلوني بالديكتاتور الراحل بينيتو موسوليني ، لكنها تصر على أن الفاشية هي تاريخ وقد حولت حزبها الهامشي إلى قوة وطنية.
خلال 18 شهرًا باعتبارها المعارضة الحقيقية الوحيدة لحكومة الوحدة الوطنية بزعامة دراجي ، اجتاحت ميلوني الناخبين المحبطين وحصلت على 26 بالمائة من الأصوات الشهر الماضي.
تقدم نفسها على أنها "أم مسيحية" صريحة ، ومدافعة عن القيم التقليدية والمصالح الوطنية لإيطاليا ، لكن حزبها لم يتولى السلطة أبدًا.
سعت ميلوني إلى طمأنة المستثمرين بأن الاقتصاد الإيطالي المثقل بالديون آمن في يديها ، وعينت جيانكارلو جيورجيتي وزيراً للاقتصاد.
يعتبر جيورجيتي ، الذي شغل منصب وزير التنمية الاقتصادية في عهد دراجي ، أحد الأعضاء الأكثر اعتدالًا والمؤيدين لأوروبا في عصبة سالفيني.
أفادت تقارير أن وزير الطاقة في حكومة دراجي ، روبرتو سينجولاني ، سيبقى مستشارًا للحكومة حيث تحاول إيطاليا أن تنأى بنفسها عن الغاز الروسي.
توترات التحالف
لم يعد حزب ميلوني يريد أن تتخلى إيطاليا عن العملة الموحدة للاتحاد الأوروبي ، لكنه يظل متشككًا بشدة في الاتحاد الأوروبي ، مثل الرابطة التي فازت بنسبة 9٪ في الانتخابات.
ومع ذلك ، فقد عينت وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء أنطونيو تاجاني ، الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي الذي شارك في تأسيس Forza Italia مع برلسكوني. وفاز حزبهم بثمانية بالمائة من الأصوات الشهر الماضي.
وسيشغل سالفيني منصب نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية والنقل.
مثل برلسكوني ، سالفيني من أشد المعجبين لبوتين منذ فترة طويلة وانتقد العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.
تعزز التوترات مع حلفائها الشكوك حول المدة التي يمكن أن تحافظ فيها ميلوني على تحالفها معًا ، في بلد لديه ما يقرب من 70 حكومة منذ عام 1946.
وأكدت مرة أخرى يوم السبت رغبتها في العمل مع الناتو ، "وهو حصن من القيم المشتركة لن نتوقف عن الدفاع عنها".
أرسل رئيس الناتو ينس ستولتنبرغ والرئيس الأمريكي جو بايدن تهنئتهما ، كما فعل الزعيم الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.