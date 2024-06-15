أراد الإلقاء بهاتف الصحفي.. أسئلة بشأن غزة تثير غضب بايدن (فيديو)

أثارت أسئلة، بشأن الدعم الأمريكي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، غضب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي هدد بإلقاء هاتف الصحفي الذي طرح الأسئلة.

وطُرحت الأسئلة على بايدن من قبل الصحفي المعروف على "تيك توك" جوناثان إم كاتز، وذلك خلال اجتماع خاص في البيت الأبيض مع مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبدأ الصحفي بتسجيل صوت بايدن، ثم توجيه الأسئلة إليه بشأن دعمه لإسرائيل خلال الحرب في غزة.

وسأله عما سيفعله لمنع "الإبادة الجماعية" التي كانت تحدث بأسلحة ممولة أمريكيا.

وحاول بايدن التهرب من الأسئلة، مدعيا أنه يعمل على تقليل الخسائر البشرية في غزة، ولكن عندما ضغط عليه كاتز بشأن هذه القضية، نفد صبر الرئيس.

وقال بايدن بغضب: "أعلم أنك صحفي نموذجي.. لكنني أثق بك بقدر ما أستطيع رمي هاتفك. لدي ذراع جيدة".