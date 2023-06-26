رئيس حكومة اسكتلندا الجديد يزور بروكسل في مسعى للانضمام للاتحاد الأوروبي

يزور رئيس الحكومة الاسكتلندية حمزة يوسف اليوم الاثنين بروكسل في سعي منه إلى بناء علاقات مع الاتحاد الأوروبي للانضمام إليه يومًا ما على رأس دولة مستقلة.

وبحسب وكالة "الصحافة الفرنسية" تأتي زيارة الزعيم الجديد للحزب الوطني الاسكتلندي (إس. إن. بي.) بعد يومين على مؤتمر عقده حزبه وخصّصه لقضية الاستقلال.

وأعلن حمزة يوسف خلال المؤتمر أنه يريد في حال فوزه في الانتخابات العامّة المقبلة تمهيد الطريق لانضمام اسكتلندا في المستقبل إلى الاتحاد الأوروبي وإرسال ممثل عنها إلى بروكسل.