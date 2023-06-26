رئيس حكومة اسكتلندا الجديد يزور بروكسل في مسعى للانضمام للاتحاد الأوروبي
يزور رئيس الحكومة الاسكتلندية حمزة يوسف اليوم الاثنين بروكسل في سعي منه إلى بناء علاقات مع الاتحاد الأوروبي للانضمام إليه يومًا ما على رأس دولة مستقلة.
وبحسب وكالة "الصحافة الفرنسية" تأتي زيارة الزعيم الجديد للحزب الوطني الاسكتلندي (إس. إن. بي.) بعد يومين على مؤتمر عقده حزبه وخصّصه لقضية الاستقلال.
وأعلن حمزة يوسف خلال المؤتمر أنه يريد في حال فوزه في الانتخابات العامّة المقبلة تمهيد الطريق لانضمام اسكتلندا في المستقبل إلى الاتحاد الأوروبي وإرسال ممثل عنها إلى بروكسل.
وقال الزعيم البالغ 38 عامًا في بيان إنّ "اسكتلندا أُخرِجَت من الاتحاد الأوروبي على الرغم من تصويتها على البقاء. واتفاق بريكست... يجعل من الصعب أكثر على الاسكتلنديين السفر والعمل والتجارة مع دول الاتحاد الأوروبي".
وأضاف "على الرغم من ذلك، تظل اسكتلندا أوروبية بشكل حازم وملتزمة بإقامة علاقات قوية ومثمرة مع جيراننا وشركائنا في الاتحاد الأوروبي".
ويشمل جدول أعمال يوسف خلال هذه الرحلة الخارجية الأولى له منذ وصوله إلى السلطة في نهاية آذار/ مارس، اجتماعات تجارية ودبلوماسية وسياسية، وفقًا للحكومة الاسكتلندية.
وفي أول خطاب رئيس له أمام مؤيديه السبت، وضع يوسف قضية الاستقلال في قلب حملة الانتخابات العامة المقبلة المقرر إجراؤها نهاية العام المقبل، واعدًا بالسعي إلى التفاوض مع لندن حول مسألة نقل السلطة إذا حصل حزبه على غالبية المقاعد.
وعلى الرغم من رفض لندن المتكرر، يسعى خليفة نيكولا ستورجون إلى التمكن من تنظيم استفتاء جديد حول الاستقلال، بحجة أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد غيَّر المعطيات.