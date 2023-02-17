مع احتدام المعارك.. أوكرانيا تطالب المدنيين بإخلاء باخموت فورا
قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، اليوم الجمعة، إن 6000 من أصل 71000 مدني لا يزالون في باخموت، شرق أوكرانيا.
وحثت فيريشوك المواطنين على إخلاء المدينة بشكل عاجل؛ لأن وجودهم في المدينة يشكل مخاطر على الجيش والمتطوعين، على حد قولها.
وكتبت إيرينا فيريشوك على قناتها في تيلغرام "أناشد المدنيين الذين ما زالوا في باخموت، إذا كنتم مواطنين ملتزمين بالقانون ووطنيين، يجب أن تقوموا بالإخلاء على الفور".
وأشارت فيريشوك إلى أن "المدنيين الذين بقوا في باخموت يعرضون ذويهم الذين أجبروا على البقاء في المدينة بسببهم للخطر، وأنهم يشكلون خطرا على المتطوعين الذين يأتون إلى المدينة لمساعدتهم، ويأثرون أيضا على عمل القوات المسلحة الأوكرانية وقوات الأمن".
وقبل يومين، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنّ الجنود الأوكرانيين يتمسّكون "بقوة" بمواقعهم في باخموت، حيث وصف الوضع بأنه "الأكثر صعوبة" في وجه القوات الروسية.
وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحافي في كييف مع رئيس الحكومة السويدية أولف كريسترسون: "هذه النقطة الأكثر صعوبة، الأكثر سخونة حالياً".
وأضاف: "ليس الأمر سهلاً على جنودنا في الشرق ولكن ليس من قبيل الصدفة أن نتحدّث عن حصن باخموت. حصننا ما زال حيّاً"، مشيداً بالجنود الأوكرانيين الذين "يتمسّكون بقوّة" بمواقعهم.
وفي الوقت الحالي تحتدم المعارك حول باخموت، كما توقع قائد مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية السيطرة على المدينة في الشهر القادم أو الذي يليه.