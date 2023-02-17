مع احتدام المعارك.. أوكرانيا تطالب المدنيين بإخلاء باخموت فورا

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، اليوم الجمعة، إن 6000 من أصل 71000 مدني لا يزالون في باخموت، شرق أوكرانيا.

وحثت فيريشوك المواطنين على إخلاء المدينة بشكل عاجل؛ لأن وجودهم في المدينة يشكل مخاطر على الجيش والمتطوعين، على حد قولها.

وكتبت إيرينا فيريشوك على قناتها في تيلغرام "أناشد المدنيين الذين ما زالوا في باخموت، إذا كنتم مواطنين ملتزمين بالقانون ووطنيين، يجب أن تقوموا بالإخلاء على الفور".

وأشارت فيريشوك إلى أن "المدنيين الذين بقوا في باخموت يعرضون ذويهم الذين أجبروا على البقاء في المدينة بسببهم للخطر، وأنهم يشكلون خطرا على المتطوعين الذين يأتون إلى المدينة لمساعدتهم، ويأثرون أيضا على عمل القوات المسلحة الأوكرانية وقوات الأمن".