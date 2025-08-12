ما الصفقات الباكستانية التي قلبت "مزاج" ترامب على الهند؟

تزدهر العلاقة بين باكستان وإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في حين تواجه جارتها اللدودة الهند غضباً شديداً من البيت الأبيض، في "انقلاب" ترى صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن إسلام أباد "دبّرته" لنيودلهي.

وابتسم رئيس أركان الجيش الباكستاني، عاصم منير أمام الكاميرا هذا الأسبوع، وهو يتشابك ذراعيه مع أحد كبار الجنرالات الأمريكيين، وهو الترحيب الحار الثاني الذي يتلقاه هذا الصيف في قلب مؤسسات البيت الأبيض.

لكن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن منير تناول غداء خاصا لمدة ساعتين في واشنطن مع دونالد ترامب في يونيو/حزيران، بعد شهر واحد فقط من اندلاع أعنف مواجهة عسكرية بين باكستان والهند منذ عقود.

وفي المقابل، يواجه رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، جفاء ملحوظاً من قبل ترامب، يصل إلى حدّ الازدراء، بعدما عاقب نيودلهي الأسبوع الماضي، بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% عقاباً على شرائها للنفط الروسي.

ويرى مايكل كوجلمان، الزميل الأول غير المقيم في مؤسسة آسيا والمحيط الهادئ، أن "ما يحدث في العلاقات الأمريكية الباكستانية "أمر مفاجئ"، مشيراً إلى أن العلاقة بين واشنطن وإسلام أباد تشهد "نهضة حقيقية"، إذ "نجحت باكستان ببراعة في فهم كيفية التعامل مع رئيس غير تقليدي".

ووفق تقرير "فاينانشال تايمز"، فإن الحظوظ الدبلوماسية المتناقضة للهند وباكستان، لديها القدرة على قلب الجغرافيا السياسية في جنوب آسيا المتقلبة، وهي تغذي بالفعل التجارة، حيث فرضت الولايات المتحدة على إسلام آباد تعريفة جمركية خفيفة نسبياً، بنسبة 19%، بينما فرضت على نيودلهي تعريفة عقابية بنسبة 50%.

كما وعد ترامب أيضاً بإبرام صفقة لتطوير ما أسماه "احتياطيات النفط الضخمة" في باكستان، في حين تقدم إسلام آباد فرصاً استثمارية أخرى للولايات المتحدة، على أمل إحياء اقتصادها المعتمد على خطط الإنقاذ.

ويبدو أن الإعجاب الأمريكي الجديد بباكستان هو جزئياً ثمرة حملة سحرية ابتكرها كبار الجنرالات الباكستانيين، مستغلين التعاون في مكافحة الإرهاب، والتواصل مع رجال الأعمال المقربين من ترامب، والصفقات التي تغطي الطاقة والمعادن الحيوية والعملات المشفرة، إذ كان كل هذا مصحوباً بسلسلة من الإطراءات للبيت الأبيض.

اعتقال وصفقات

كان القادة في إسلام آباد يعتقدون أنهم بحاجة ماسة إلى كسب ود الرئيس المتقلب وبعض حلفائه الذين كانوا ينتقدون باكستان بشدة؛ بسبب دعمها المزعوم لطالبان خلال حرب حلف شمال الأطلسي في أفغانستان.

قبل كل هذا الود، كن ترامب منتقداً للنظام الباكستاني الذي يهيمن عليه الجيش، ووصفه بأنه "عميل فاسد للصين ومعاد بشدة لأمريكا".

لكن ساهم اعتقال اعتبرته الولايات المتحدة مهماً، في تحوّل باكستان في وقت مبكر، ففي مارس/آذار، سلّم عاصم مالك، رئيس جهاز الاستخبارات الباكستاني، عميلاً بارزاً في تنظيم داعش-خراسان، اتهمته الولايات المتحدة بالوقوف وراء تفجير في كابول عام 2021 أودى بحياة 13 جندياً أمريكياً.

وأشاد ترامب بباكستان على اعتقاله في خطابه عن حالة الاتحاد في مارس/آذار، حيث انتقد الرئيس الأمريكي الهند بشدة بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة. والأمر الحاسم أيضاً هو أن إسلام آباد نشرت شكلاً من أشكال دبلوماسية العملات المشفرة للوصول إلى الدائرة الداخلية لترامب.

ووقّعت شركة وورلد ليبرتي فاينانشال، وهي شركة عملات رقمية مدعومة من ترامب، خطاب نوايا مع مجلس العملات الرقمية الباكستاني في أبريل، خلال زيارة مؤسسيها المشاركين إلى باكستان. وصرح زاك ويتكوف، نجل المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، خلال الزيارة بأن باكستان تمتلك "تريليونات الدولارات" من الثروة المعدنية الجاهزة للترميز.

ومنذ ذلك الحين، برز بلال بن ساقب، وزير العملات المشفرة والبلوكشين الباكستاني، كدبلوماسي ظل، وشارك في محادثات تجارية مع واشنطن وعرض إمكانات العملات المشفرة الباكستانية على شخصيات مقربة من عائلة ترامب ومستشاريه.

استياء هندي

بالنسبة لنيودلهي، تسببت العلاقة المتنامية بين ترامب وخصمها اللدود في استياء عميق، تفاقم بسبب فشلها في تجنّب فرض رسوم جمركية باهظة على اقتصادها الأكبر حجماً.

ويشعر المسؤولون الهنود أيضاً بالاستياء من رؤية باكستان، التي يحكمها الجيش، تُكافأ بعد إغرائها واشنطن بصفقات تجارية. وقال مصدر: "من السهل جداً التعامل مع أنظمة مُختلة"، في إشارة إلى السهولة التي حوّلت بها باكستان ما بدا موقفاً ضعيفاً في بداية ولاية ترامب إلى انتصار.