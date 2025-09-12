أكرم إمام أوغلو يمثل أمام القضاء التركي بتهمة "تزوير شهادة جامعية"

مثل رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المسجون منذ مارس/ آذار بتهمة "الفساد"، أمام محكمة في المدينة الجمعة بتهمة تزوير شهادته الجامعية، وهي قضية قد تمنعه من الترشح للرئاسة. وفق وكالة "فرانس برس".

وبحسب المحكمة، كان من المفترض ألا يتخرّج إمام أوغلو الذي يعدّ أقوى منافس محتمل للرئيس رجب طيب إردوغان على الرئاسة، من جامعة إسطنبول في التسعينيات لأنه تابع أول عامين من دراسته في جامعة بشمال قبرص لم يكن معترفاً بها آنذاك من مجلس التعليم العالي التركي.

وعشية توقيفه في مارس/ آذار، ألغت جامعة إسطنبول شهادته الجامعية.

وينص الدستور التركي على ضرورة أن يقدّم أي مرشح لمنصب رئيس الدولة إثباتاً على حصوله على شهادة جامعية.

ووسط تصفيق حار الخميس في قاعة محكمة سيليفري في إسطنبول الواقعة داخل السجن الذي يُحتجز فيه، قال إمام أوغلو إن لائحة الاتهام ضده صاغها "شخص يعلم أنني سأهزمه في الانتخابات المقبلة"، وفق وكالة "أنكا" للأنباء.

ووصف إمام أوغلو القضية بـ"العبثية"، قائلاً أمام المحكمة إنه حصل على شهادته "بعرق جبينه".

وطلب المدعي العام الحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين عامين و6 أشهر، و8 أعوام و9 أشهر بتهمة "تزوير وثائق رسمية"، بالإضافة إلى حظر ممارسته النشاط السياسي.

وتحدث محامي إمام أوغلو، محمد بهلوان المسجون أيضاً منذ يونيو/ حزيران، خلال الجلسة عبر الفيديو، لكنه رفض تقديم التماس قائلاً إنه لم يتمكن من التحدث إلى موكله قبل الجلسة.