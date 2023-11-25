في تطور جديد.. مدمرة أمريكية تدخل مياه الصين الإقليمية دون تصريح

قال الجيش الصيني، اليوم السبت، إن المدمرة البحرية الأمريكية "هوبر" دخلت مياه الصين الإقليمية دون تصريح من حكومة بكين.

وأضاف الجيش عبر الحساب الرسمي للقيادة الجنوبية على منصة "وي تشات"، أنه نشر قواته البحرية والجوية "لتتبع ومراقبة وتحذير" المدمرة.

وأشار إلى أن هذا الحادث "يثبت أن الولايات المتحدة هي مسبب المخاطر الأمنية، بشكل كامل في بحر الصين الجنوبي".