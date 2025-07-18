سلطات بوركينافاسو تعلن حل لجنة الانتخابات

أعلنت الحكومة في بوركينافاسو حل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. وسيُحال مشروع قانون، أقره مجلس الوزراء، يوم الأربعاء 16 يوليو/تموز، إلى الجمعية الوطنية الانتقالية للنظر فيه.

ووفقًا لوزارة الإدارة الإقليمية، يهدف هذا الإجراء إلى "حماية العملية الانتخابية من النفوذ السياسي القوي، والحد من النفوذ الأجنبي"، بحسب ما نقلته إذاعة فرنسا الدولية.

وعقب إعلان الحكومة حل اللجنة سيتولّى وزير الإدارة الإقليمية مسؤولية تنظيم الانتخابات، وأوضح الوزير إميل زيربو أن هذا الحل يندرج في إطار "إعادة بناء الدولة" و"دفع الإصلاحات المؤسسية" وفق تعبيره.

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وأكد أن هذا القرار "سيُبسّط تكاليف تسيير الدولة"، التي وصفها بأنها باهظة، إذ تتلقى المؤسسة دعمًا قدره 500 مليون فرنك أفريقي (760 ألف يورو) سنويًا.

وبرّر الوزير هذا الحل المقترح، مؤكدًا أن تنظيم الانتخابات من قِبل وزارة الإدارة الإقليمية سيُجنّب "التأثير السياسي القوي" ويُعزّز "السيطرة السيادية" على العملية الانتخابية، وفق تقديره.

ورداً على ذلك، اعتبر وزير الثقافة السابق عبد الكريم سانغو، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه من غير المناسب إنفاق مئات الملايين من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي للحفاظ على اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، في سياق لم تخطط فيه الحكومة "لتنظيم انتخابات في الأمد المتوسط".