نتائجها يوم السبت.. فتح صناديق الاقتراع لانتخابات الرئاسة الإيرانية في الخارج

بدأت عملية فتح صناديق الاقتراع لانتخابات الرئاسة الإيرانية للدورة الـ14 اليوم الجمعة في الخارج لانتخاب رئيس جديد من بين أربعة مرشحين، ثلاثة من التيار الأصولي وهم: سعيد جليلي، ومحمد باقر قاليباف، ومصطفى بور محمدي، ومرشح من الإصلاحيين وهو مسعود بزشكيان.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن عملية التصويت للانتخابات الرئاسة الإيرانية بدأت رسمياً في السفارة الإيرانية في نيوزيلندا، وأنه بالإضافة إلى العاصمة ويلينغتون، تجرى الانتخابات الرئاسية الإيرانية أيضًا في مدينتي أوكلاند وكرايستشيرش بنيوزيلندا.

وقدم رضا نظر آهاري السفير الإيراني لدى نيوزيلندا، اليوم الجمعة، وقبل مشاركته في الانتخابات الرئاسية الـ14 والإدلاء بصوته، توضيحات حول عمليات تصويت المواطنين بالخارج.