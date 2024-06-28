نتائجها يوم السبت.. فتح صناديق الاقتراع لانتخابات الرئاسة الإيرانية في الخارج
بدأت عملية فتح صناديق الاقتراع لانتخابات الرئاسة الإيرانية للدورة الـ14 اليوم الجمعة في الخارج لانتخاب رئيس جديد من بين أربعة مرشحين، ثلاثة من التيار الأصولي وهم: سعيد جليلي، ومحمد باقر قاليباف، ومصطفى بور محمدي، ومرشح من الإصلاحيين وهو مسعود بزشكيان.
وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن عملية التصويت للانتخابات الرئاسة الإيرانية بدأت رسمياً في السفارة الإيرانية في نيوزيلندا، وأنه بالإضافة إلى العاصمة ويلينغتون، تجرى الانتخابات الرئاسية الإيرانية أيضًا في مدينتي أوكلاند وكرايستشيرش بنيوزيلندا.
وقدم رضا نظر آهاري السفير الإيراني لدى نيوزيلندا، اليوم الجمعة، وقبل مشاركته في الانتخابات الرئاسية الـ14 والإدلاء بصوته، توضيحات حول عمليات تصويت المواطنين بالخارج.
وقال: "من حيث الوقت، فإننا نشهد بداية اليوم قبل إيران بثماني ساعات ونصف، لذا صوتي سيكون من هذا البلد، إنه أول صوت يُدلى به في صندوق الاقتراع الانتخابي".
وأعرب عن أمله في أن تجلب هذه الانتخابات المزيد من الفخر والتقدم لإيران والرخاء والسعادة للإيرانيين في جميع أنحاء العالم.
وفي وقت سابق، قال علي رضا محمودي، المسؤول عن إجراء الانتخابات الرئاسية في الخارج، إن نقطة الانطلاق الأولى للانتخابات الرئاسية الإيرانية هي في نيوزيلندا.
ويحق لقرابة 8 ملايين إيراني يعيشون في الخارج المشاركة في الانتخابات الرئاسية، فيما منعت كندا الحكومة الإيرانية من فتح صناديق الاقتراع بهذا البلد الذي تقيم فيه جالية كبيرة من الإيرانيين.
ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات في إيران يوم الجمعة الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت طهران وحتى الساعة الثامنة مساءً من اليوم ذاته، ويحق لنحو 61 مليون إيراني المشاركة بهذه الانتخابات داخل البلاد.
النتائج السبت
وقال محمد تقي شاه جراغي رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية في مقابلة تلفزيونية مساء الخميس، إنه "ستعلن نتائج الانتخابات قبل ظهر يوم السبت".