بعد استيلائها عليه.. روسيا تدرس نظام الصواريخ الأمريكي "أتاكمز"

قالت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الإثنين، إن القوات الروسية استولت على نظام "أتاكمز" الأمريكي لتوجيه الصواريخ، وإنها تدرس التكنولوجيا العسكرية الأمريكية.

وظهر في مقطع مصور نشرته الوكالة خبير أسلحة لم تعلن هويته يخفي وجهه بقناع وهو يفحص ما قال إنه سلاح من أنظمة الجيش للصواريخ التكتيكية (أتاكمز) أسقطته فيما يبدو القوات الروسية.

ولم تتمكن وكالة "رويترز" من التحقق من السلاح الذي ظهر في المقطع المصور.

وشوهد الخبير وهو يستعرض ملصقات على الجزء الخلفي من نظام التوجيه جي.بي.إس في الصاروخ تشير إلى أن منشأه مخزن للجيش الأمريكي في ألاباما.

ويوضح الخبير أن الأجهزة التي تم الاستيلاء عليها تسمح لروسيا بدراسة كيفية التحكم في الصواريخ في أثناء تحليقها.