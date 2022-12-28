صحيفة: اليابان وأمريكا ترتبان لعقد اجتماع قمة بواشنطن منتصف يناير‎‎

ونقلت الصحيفة اليومية عن عدد من المصادر التي لم تسمها في الحكومة اليابانية، قولها إن كيشيدا يعتزم مناقشة السياسة الأمنية الجديدة لليابان التي جرى تعديلها هذا الشهر لتكشف عن أكبر تعزيز عسكري للبلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

وسيكون اجتماع يناير/ كانون الثاني، أول قمة لكيشيدا في البيت الأبيض منذ توليه منصبه في العام الماضي.