أرملة "ماكين".. تعيين "سيندي" مديرة تنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي
أعلن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الخميس، تعيين سيندي مكين، أرملة السناتور الأمريكي الجمهوري الراحل جون مكين، مديرة تنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.
وتشغل مكين في الوقت الراهن منصب سفيرة بلادها في هيئات الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وستخلف ديفيد بيزلي، وهو حاكم سابق لولاية ساوث كارولاينا وينتمي للحزب الجمهوري، الذي تنحى بعد 6 أعوام في المنصب.
وجرى تعيين سيندي مكين (البالغة من العمر 68 عاما) بشكل مشترك بين غوتيريس وشو دونيو مدير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، وهو نائب سابق لوزير الزراعة والشؤون الريفية في الصين.
ورشح الرئيس الأمريكي جو بايدن مكين لرئاسة برنامج الأغذية العالمي، وهو منصب جرت العادة على أن يتولاه أمريكي، ودعمت مكين الرئيس بايدن في حملته ضد الرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات عام 2020.
والولايات المتحدة هي المساهم الأكبر في برنامج الأغذية العالمي، وتجاوزت مساهماتها في عام 2022 السبعة مليارات دولار.