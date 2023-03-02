أرملة "ماكين".. تعيين "سيندي" مديرة تنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي

وتشغل مكين في الوقت الراهن منصب سفيرة بلادها في هيئات الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وستخلف ديفيد بيزلي، وهو حاكم سابق لولاية ساوث كارولاينا وينتمي للحزب الجمهوري، الذي تنحى بعد 6 أعوام في المنصب.

وجرى تعيين سيندي مكين (البالغة من العمر 68 عاما) بشكل مشترك بين غوتيريس وشو دونيو مدير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، وهو نائب سابق لوزير الزراعة والشؤون الريفية في الصين.