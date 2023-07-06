مذيعة "بي بي سي": إسرائيل سعيدة بقتل الأطفال في جنين
استهلت مذيعة في محطة بي" بي سي" البريطانية مقابلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، بأن "القوات الإسرائيلية سعيدة بقتل الأطفال الفلسطينيين"، وفقًا لِما ذكرته صحيفة "التلغراف" البريطانية.
ونشر بينيت على حسابه عبر "تويتر"، يوم الأربعاء، مقطعًا من المقابلة التي أجرتها معه المذيعة البريطانية أنجانا جادجيل.
وقالت المذيعة البريطانية خلال المقابلة، إن "الجيش الإسرائيلي يطلق على هذه العملية (عملية عسكرية)، لكننا نعلم الآن أن شبانًا قد قتلوا، أربعة منهم دون سن الـ 18".
وتساءلت "هل هذا حقًّا ما خرج الجيش الإسرائيلي من أجل القيام به (..) قتل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18؟".
وردَّ بينيت على تساؤلات المذيعة البريطانية بالقول: "على العكس تمامًا في الواقع كل القتلى الـ 11 هم من المسلحين.. إن حقيقة وجود إرهابيين شباب يقررون حمل السلاح هي مسؤوليتهم".
وأضاف "العديد من المسؤولين عن الهجمات الإرهابية التي قتلت العشرات من الإسرائيليين خلال العام الماضي جاءوا من جنين أو تم تدريبهم هناك.
وتابع "جنين أصبحت بؤرة الإرهاب (..) كل الفلسطينيين الذين قُتلوا كانوا إرهابيين، في هذه الحالة".
وردت المذيعة البريطانية باستغراب على إدعاءات بينيت "إرهابيون! (..) من الواضح أن القوات الإسرائيلية سعيدة بقتل الأطفال".
ليرد بينيت الذي بدا غاضبًا من المذيعة البريطانية بالقول: "من الرائع جدًّا أن تقول ذلك لأنهم يقتلوننا".
وفي وقت لاحق قدمت إدارة قناة "بي بي سي" اعتذارًا عما قامت به المذيعة بعد ورود بضع شكاوى إلى إدارة القناة.
وقال متحدث باسم القناة: "تلقت بي بي سي تعليقات وشكاوى بخصوص مقابلة مع نفتالي بينيت بثتها القناة حول الأحداث الأخيرة في الضفة الغربية وإسرائيل وتتعلق تحديدًا بأسئلة حول وفاة شبان في مخيم جنين للاجئين".
وأضاف: "نأسف لأن اللغة المستخدمة في المقابلة لم تكن جيدة وكانت غير ملائمة".
المصدر: صحيفة التلغراف البريطانية