مذيعة "بي بي سي": إسرائيل سعيدة بقتل الأطفال في جنين

وقالت المذيعة البريطانية خلال المقابلة، إن "الجيش الإسرائيلي يطلق على هذه العملية (عملية عسكرية)، لكننا نعلم الآن أن شبانًا قد قتلوا، أربعة منهم دون سن الـ 18".

وتساءلت "هل هذا حقًّا ما خرج الجيش الإسرائيلي من أجل القيام به (..) قتل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18؟".

وردَّ بينيت على تساؤلات المذيعة البريطانية بالقول: "على العكس تمامًا في الواقع كل القتلى الـ 11 هم من المسلحين.. إن حقيقة وجود إرهابيين شباب يقررون حمل السلاح هي مسؤوليتهم".

وأضاف "العديد من المسؤولين عن الهجمات الإرهابية التي قتلت العشرات من الإسرائيليين خلال العام الماضي جاءوا من جنين أو تم تدريبهم هناك.

وتابع "جنين أصبحت بؤرة الإرهاب (..) كل الفلسطينيين الذين قُتلوا كانوا إرهابيين، في هذه الحالة".