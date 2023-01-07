هل يسعى غانتس للانضمام لحكومة نتنياهو اليمينية؟

وجاء ذلك، على إثر الخطة التي أعلن عنها وزير العدل ياريف ليفين بشأن إجراء إصلاحات في النظام القضائي، والتي تتضمن عدة مسائل رئيسة أبرزها: تعديل صلاحيات المحكمة العليا، وتغيير طريقة تشكيل لجنة اختيار القضاة، وتحديد مهام المستشارين القانونيين للحكومة.



مقترح غير عادي

ووصفت تقارير عبرية، مقترح غانتس بـ"غير العادي"، واعتبرته إشارة إلى استعداده للانضمام للائتلاف الحكومي، على الرغم من تأكيده المتكرر رفضه الانضمام لحكومة يقودها بنيامين نتنياهو الذي تلاحقه قضايا الفساد.