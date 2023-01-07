هل يسعى غانتس للانضمام لحكومة نتنياهو اليمينية؟
تباينت آراء المحللين السياسيين، بشأن إمكانية انضمام زعيم معسكر الدولة في الكنيست الإسرائيلي، بيني غانتس، لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية، وذلك عقب الدعوة التي وجهها غانتس لنتنياهو لتشكيل لجنة مشتركة تبحث الإصلاحات القضائية.
ودعا غانتس في خطاب ألقاه، الخميس الماضي، نتنياهو "لتشكيل فريق مشترك من جميع الأحزاب الإسرائيلية لمناقشة الإصلاحات القضائية، بما يؤدي إلى إصدار قانوني أساسي بإجماع واسع في غضون ستة أشهر".
وجاء ذلك، على إثر الخطة التي أعلن عنها وزير العدل ياريف ليفين بشأن إجراء إصلاحات في النظام القضائي، والتي تتضمن عدة مسائل رئيسة أبرزها: تعديل صلاحيات المحكمة العليا، وتغيير طريقة تشكيل لجنة اختيار القضاة، وتحديد مهام المستشارين القانونيين للحكومة.
مقترح غير عادي
ووصفت تقارير عبرية، مقترح غانتس بـ"غير العادي"، واعتبرته إشارة إلى استعداده للانضمام للائتلاف الحكومي، على الرغم من تأكيده المتكرر رفضه الانضمام لحكومة يقودها بنيامين نتنياهو الذي تلاحقه قضايا الفساد.
وفي السياق، نقلت القناة 12 العبرية، عن مسؤول بارز في الائتلاف الحكومي، قوله، إن "اقتراح غانتس ربما يكون جزءا مهما من خطوة تهدف لانضمامه لحكومة نتنياهو، خاصة أن عددا من أعضاء حزبه يدعمون ذلك".
وأوضحت القناة العبرية أن "قادة بارزين في معسكر الدولة أمثال جدعون ساعر وزئيف إلكين يدعمون الإصلاحات القضائية التي تسعى كتلة اليمين لتمريرها، الأمر الذي قد يدفعهم لدعمها في الكنيست بشكل علني وصريح".
وأشارت إلى أن "نتنياهو يرغب بدوره بضم غانتس لحكومته، وذلك في إطار سعيه لضبط قادة اليمين المتطرف، وتحديدا وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، وذلك من خلال وجود بديل لحزبه في الائتلاف الحكومي".
مؤشرات قوية
ويرى المحلل السياسي، مصطفى إبراهيم، أن "غانتس لديه نوايا بالانضمام لحكومة نتنياهو اليمينية، على الرغم من مواقفه السابقة من نتنياهو، مشيرًا إلى أن ذلك غير ممكن حاليا، خاصة في ظل حالة الاستقرار الحكومي في إسرائيل.
وأوضح إبراهيم، لـ"إرم نيوز"، أن "مقترح غانتس بشأن تشكيل لجنة خاصة بالإصلاحات القضائية يمثل محاولة لتمهيد الطريق أمام انضمامه لحكومة نتنياهو"، مرجحا أن يقدم غانتس على فتح قنوات تواصل مع قادة بارزين في الليكود لتحقيق هدفه.
وأضاف: "الاستقرار الحكومي فاجأ أحزاب المعارضة الإسرائيلية ورفع وتيرة أصوات معسكر اليمين الوسط المطالبة بالانضمام لحكومة نتنياهو"، مشيرًا إلى أنه على الرغم من الخلافات السابقة؛ إلا أننا قد نشهد انضمام غانتس لحكومة نتنياهو في المستقبل".
وأشار إلى أن "انضمام غانتس للحكومة الإسرائيلية يحتاج بعض الوقت، خاصة أن بنيامين نتنياهو ليس بحاجته في الوقت الحالي، علاوة على أن مسألة انضمامه للحكومة ستقابل برفض من قادة الأحزاب اليمينية".
وأضاف: "قبول انضمام غانتس لحكومة نتنياهو سيكون له ثمن سيدفعه كلا الزعيمين، كما أنه سيجعل زعيم معسكر الدولة مجبرا على القبول بعدد من الشروط أبرزها الموافقة على الاتفاقيات الائتلافية بين أحزاب الحكومة".
واستكمل: "نتنياهو لا يفكر حاليا بهذا الأمر خاصة بعد نجاحه في توزيع المناصب الوزارية؛ لكن يمكن في المستقبل أن يفتح الباب أمام دخول غانتس في حكومته"، مبينا أن ذلك ستكون له شروط صعبة من قبل قادة الائتلاف الحكومي.
تفكك كتلة المعارضة
ويرى المحلل السياسي، حسن عبده، أن "تحرك غانتس يأتي على إثر التفكك الذي تشهده المعارضة الإسرائيلية في الكنيست"، مشددا على أن ذلك كان دافعا أساسيا لرغبة معسكر غانتس للتحرك نحو إعطاء مؤشرات لإمكانية انضمامهم لحكومة نتنياهو.
وقال عبده، لـ"إرم نيوز": "غانتس يحاول أن يكون له دور في الإصلاحات القضائية التي يمكن تمريرها من قبل كتلة اليمين في الكنيست"، مضيفا: "خطة غانتس لن تنجح؛ خاصة أن السلطات الثلاثة في إسرائيل بقبضة الأحزاب اليمينية".
وأضاف: "لا أعتقد أن غانتس يمكن أن يكون جزءا من الائتلاف الحكومي في الوقت الحالي، والأمر مرهون بحدوث تغييرات جوهرية وحصول نتنياهو على ما يريده فيما يتعلق بالإصلاحات القضائية التي تخرجه من أزمته القضائية".
وتابع: "في هذه الحالة يمكن أن يلجأ نتنياهو لتفكيك الائتلاف القائم، والسعي نحو حكومة أكثر قبولا أمام المجتمع الدولي"، مستكملا: "أعتقد أن ذلك يمكن أن يكون بدعم من الولايات المتحدة، خاصة أن هناك حالة من عدم الثقة بين أعضاء الائتلاف الحكومي الجديد.
واستطرد: "أتوقع أن ينقلب نتنياهو في المستقبل على حلفائه اليمينيين بعد تخلصه من قضايا الفساد المرفوعة ضده سعيا منه لإرضاء القوى الإقليمية والدولية في حكومة أكثر قبولا لتنفيذ ما يسعى له فيما يتعلق بالقضايا الخارجية".
شروط صعبة
في المقابل، يرى المحلل السياسي، ناجي البطة، أن "انضمام غانتس لحكومة نتنياهو أمر مستبعد، خاصة أنه سيكون وفق شروط صعبة على الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالمناصب الوزارية التي يرغب قادة معسكر الدولة في الحصول عليها".
وأوضح البطة، لـ"إرم نيوز"، أن "غانتس لا يمكنه التنازل عن الحصول على مناصب وزارية مهمة مقابل الدخول في حكومة نتنياهو، أبرزها وزارة الدفاع إلى جانب حاجته إلى مناصب أخرى لشريكيه جدعون ساعر وغادى آيزنكوت".
وأشار إلى أن "نتنياهو سيواجه الكثير من العقبات في حال قرر ضم غانتس لحكومته اليمينة، أولها عدم وجود مناصب وزارية مهمة يمكنه منحها لغانتس وشركائه، إضافة إلى صعوبة التوافق على بعض القضايا العالقة".
وأضاف: "نتنياهو يواجه تمردا من قادة بارزين في حزب الليكود لعدم تمكنه من إعطائهم مناصب مهمة، نظرا لحصول شركائه اليمينيين على أهم المناصب، الأمر الذي سيصعب عليه مهمة التوافق مع غانتس على انضمامه للحكومة".
وبين أن "شركاء نتنياهو لن يقبلوا بانضمام غانتس لهم، وقد يلوح بعضهم بالانسحاب من الائتلاف، الأمر الذي يهدد الأغلبية التي تتمتع بها كتلة اليمين في الكنيست"، متابعا: "بتقديري نتنياهو يخشى المجازفة بما حققه في الوقت الراهن".