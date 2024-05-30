نيويورك تايمز: 3 ولايات تمثل الفرصة الأفضل لإعادة انتخاب بايدن

فرصة بايدن

وذكرت الصحيفة، أن "هناك قدرًا كبيرًا من الوقت - أكثر من 5 أشهر - يتبقى قبل الانتخابات الفعلية، ما يوفر فرصة لتحول ديناميكيات السباق لصالح بايدن، والسماح بعودة محتملة له".

ورأت أن "بايدن ما زال يحتفظ بمسار واقعي لتحقيق النصر رغم ما يواجه من تحديات مع مجموعات الناخبين الرئيسة لاسيما الشباب، والسود، وذوي الأصول اللاتينية".

وأضافت أن "مسار بايدن المحتمل نحو النصر يتوقف في المقام الأول على بنسلفانيا، وميشيغان، وويسكونسن، فمن شأن الفوز بهذه الولايات أن يضمن له الحصول على الـ 270 صوتًا انتخابيًا اللازمة".

وفي حال الفوز بتلك الولايات الثلاث، من المرجح أن يُعاد انتخاب الرئيس، حتى لو خسر جميع الولايات المتأرجحة في منطقة "حزام الشمس" الممتدة في الجنوب وجنوب الغرب الأمريكي، مثل: أريزونا، وجورجيا، ونيفادا، ونورث كارولينا، وفلوريدا، وأوهايو.

وتظهر الاستطلاعات الحالية، أن بايدن يتخلف عن الرئيس الأسبق دونالد ترمب بفارق ضئيل يتراوح بين نقطة إلى نقطتين في تلك الولايات الشمالية الثلاث الرئيسة، ما يعني أن تأخر الرئيس بهذا الفارق البسيط في ولايات حاسمة تمتلك ما يكفي من الأصوات الانتخابية لضمان النصر، هو مؤشر على أن الانتخابات الحالية ستشهد منافسة أكبر من تلك التي أُجريت في الأعوام 2020 و2016 و2012 و2008.

ووفقًا للصحيفة، "في حال أُجريت الانتخابات، غدًا، على سبيل المثال، فلن يكون مفاجئًا فوز بايدن بفارق ضئيل في الولايات الثلاث".

وأضافت أن "أحد الأسباب الرئيسة وراء تماسك بايدن وثباته في المعركة الانتخابية في الولايات الشمالية يكمن في قوته المستمرة بين الناخبين البيض والناخبين الأكبر سنًا، وهي المجموعات الديموغرافية التي تشكل نسبة كبيرة من الناخبين في تلك الولايات".