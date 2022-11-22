دفاعات القرم الجوية تسقط طائرتين مُسيرتين

قال حاكم إقليمي عينته روسيا إنه جرى تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في 2014، اليوم الثلاثاء وإنها أسقطت طائرتين مُسيرتين.

وسيفاستوبول هي المقر الرئيسي لأسطول روسيا في البحر الأسود.

وألقت موسكو باللوم على أوكرانيا في هجوم على الميناء باستخدام طائرات مسيرة جوية وبحرية في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت روسيا إنها دمرت آنذاك أربعا من أصل سبع طائرات مسيرة بحرية في المحيط الخارجي للخليج، لكن ثلاث طائرات استطاعت الدخول قبل أن يتم تدميرها.

وذكرت وزارة الدفاع أن روسيا رصدت أضرارا طفيفة في كاسحة الألغام إيفان جولوبيتس.

وأشارت إلى أن الهجوم نفذه المركز الثالث والسبعون الأوكراني للعمليات البحرية الخاصة بتوجيه وقيادة متخصصي البحرية البريطانية الموجودين في بلدة أوتشاكيف على ساحل البحر الأسود.

وأضافت أن أفرادا من الوحدة البحرية البريطانية نفسها (التي لم تسمها)، فجّروا خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 الشهر الماضي.

وردا على ذلك علقت روسيا لفترة وجيزة مشاركتها في اتفاق لتسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود.