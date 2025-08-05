أوكرانيا تعلن العثور على مكونات هندية في مسيرة روسية

قال مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، اليوم الثلاثاء، إن كييف عثرت على مكونات من الهند في طائرات مسيرة روسية استخدمت في هجمات على أوكرانيا.

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وقال يرماك على "تيليجرام" إن هذه الطائرات المسيرة شاركت في هجمات على خطوط القتال الأمامية وضد المدنيين، بحسب "رويترز".

ويأتي ذلك في وقت اتهمت فيه روسيا الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، بممارسة ضغوط تجارية غير مشروعة على الهند بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى بزيادة الرسوم الجمركية على نيودلهي؛ بسبب شرائها من النفط الروسي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "نسمع كثيرا من التصريحات، وهي في الواقع تهديدات ومحاولات لإجبار الدول على قطع العلاقات التجارية مع روسيا. لا نعتبر مثل هذه التصريحات قانونية".

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وأضاف: "نعتقد أن الدول ذات السيادة ينبغي أن تملك الحق في اختيار شركائها التجاريين، وشركائها في التعاون التجاري والاقتصادي، وأن تختار لنفسها أشكال التعاون التجاري والاقتصادي التي تصب في مصلحة البلد المعني"، بحسب "رويترز".

قال ترامب إنه سيفرض عقوبات جديدة على روسيا وكذلك على الدول التي تشتري صادراتها من الطاقة اعتبارا من يوم الجمعة، ما لم تتخذ موسكو خطوات لإنهاء صراعها المستمر منذ ثلاث سنوات ونصف السنة مع أوكرانيا.

ولم يشر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أي تغيير في موقف روسيا من الحرب على الرغم من قرب انقضاء المهلة.

وتصف نيودلهي تهديدات ترامب بأنها "غير مبررة"، وتعهدت بحماية مصالحها الاقتصادية، مما أدى إلى تعميق الخلاف التجاري بين الاقتصادين الكبيرين.

وقال مصدران حكوميان هنديان، لـ"رويترز"، مطلع الأسبوع إن الهند ستواصل شراء النفط من روسيا على الرغم من تهديدات ترامب.