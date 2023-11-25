"ABC": انتصار فيلدرز يهدد "التوازن" بالاتحاد الأوروبي

اعتبرت صحيفة "ABC" الإسبانية، أن انتصار الزعيم القومي الشعبوي خيرت فيلدرز في هولندا يهدد بتغيير "التوازن السياسي الهش" داخل الاتحاد الأوروبي.

وذكرت الصحيفة في تقرير، أن "الهزيمة المدوية التي مني بها حزب مارك روته الليبرالي بعد أكثر من عقد من الزمان كرئيس للوزراء، تترك المشهد السياسي الهولندي في وضع غير مسبوق".

وبحسب الصحيفة، حاول فيلدرز في كلماته الأولى بعد علمه بالنتائج، تخفيف رسالته حتى لا يجعل التوصل إلى اتفاق مع أطراف أخرى أمراً مستحيلاً.

وقال: "لن نتحدث عن المساجد والمصاحف والمدارس الإسلامية".

وأضاف: "لا نركز كل الجهود على الحرب ضد الإسلام، ولكن سيتم بذل كل ما هو ممكن لوضع مصالح الشعب الهولندي في المقام الأول مرة أخرى".