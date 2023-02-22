صحف عالمية: رسالة "عنيفة" من بوتين لأمريكا.. وتعهد "خطير" لبايدن في بولندا

رد "عنيف" من بوتين.. ومستقبل قاتم لأوكرانيا

رأت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تعليق مشاركة بلاده في معاهدة للحد من التسلح النووي مع الولايات المتحدة، بمثابة رسالة "شديدة اللهجة" رداً على زيارة بايدن، الاثنين، إلى كييف، والدعم الغربي لأوكرانيا.

وذكرت الصحيفة أن الرد "الأكثر عنفاً" من الزعيم الروسي جاء بعد تعهده، أمس الثلاثاء، بمواصلة الحملة العسكرية في أوكرانيا، ما يؤدي لاتساع الفجوة الدبلوماسية بين موسكو والغرب، وينذر بمستقبل قاتم لكييف التي مزقتها الحرب.

جاء ذلك خلال خطاب واسع النطاق ألقاه بوتين عن حالة الأمة أمام الهيئة التشريعية الفيدرالية الروسية في العاصمة موسكو، أمس، قبل الذكرى السنوية الأولى للحرب في أوكرانيا، محذراً واشنطن من أنها "إذا كانت ستختبر أنواعًا جديدة من الأسلحة النووية، فإن روسيا ستفعل الشيء نفسه".

وتحت عنوان "انعدام الثقة بين القوتين"، قالت الصحيفة إن تصريحات الزعيم الروسي بشأن معاهدة الحد من التسلح النووي، المعروفة بـ"ستارت الجديدة"، تزيد من العداء بين واشنطن وموسكو، وتضاعف القلق العالمي حول تداعيات القرار، رغم أنه لم يرتق لحد الانسحاب الكامل من المعاهدة.

وفي هذا الصدد، نقلت الصحيفة الأمريكية عن سيرجي ماركوف، مدير معهد الدراسات السياسية الموالي للكرملين، قوله إن خطوة موسكو لن يكون لها على الأرجح عواقب وخيمة على المدى القصير، لكنها "لا تبشر بالخير بالنسبة للمستقبل".

وأضاف ماركوف: "إذا لم تستمع واشنطن إلى موسكو الآن، فهذا تحذير من بوتين بأنه قد ينسحب كليًا من المعاهدة. وفي غضون سنوات قليلة، قد يكون هناك تغيير هائل من شأنه أن يقلل بشكل كارثي من الأمن النووي للولايات المتحدة،" محذراً أن روسيا "ستنتقل من صواريخ نووية أحادية الرأس إلى صواريخ برؤوس حربية متعددة".