تقرير: روسيا تكثف عمليات التجسس على فنلندا منذ حرب أوكرانيا

قال تقرير أمني فنلندي إن البلاد تعرّضت منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، لهجمات سيبرانية روسية، للتجسس والتضليل الإلكتروني.

وأضاف التقرير الصادر عن جهاز الأمن والمخابرات الفنلندي"سوبو" أن "روسيا كانت واحدة من أنشط مرتكبي العمليات الاستخبارية التي استهدفت فنلندا وسط تصاعد التوتر في العلاقات بين البلدين بعد انضمام الأخيرة إلى حلف الناتو إثر الحرب في أوكرانيا".

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن سوفي الفاري المحللة البارزة التي تعمل لصالح "سوبو" قولها إن "روسيا زادت من محاولاتها التجسسية الموجهة نحو فنلندا خلال الحرب مع أوكرانيا".

وأضافت الفاري: "من الواضح أن روسا تمتلك قدرات في مجال الفضاء الإلكتروني، ولهذا فإن فنلندا تتخذ احتياطاتها بهذا الشأن".