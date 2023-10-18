تقرير: روسيا تكثف عمليات التجسس على فنلندا منذ حرب أوكرانيا
قال تقرير أمني فنلندي إن البلاد تعرّضت منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، لهجمات سيبرانية روسية، للتجسس والتضليل الإلكتروني.
وأضاف التقرير الصادر عن جهاز الأمن والمخابرات الفنلندي"سوبو" أن "روسيا كانت واحدة من أنشط مرتكبي العمليات الاستخبارية التي استهدفت فنلندا وسط تصاعد التوتر في العلاقات بين البلدين بعد انضمام الأخيرة إلى حلف الناتو إثر الحرب في أوكرانيا".
ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن سوفي الفاري المحللة البارزة التي تعمل لصالح "سوبو" قولها إن "روسيا زادت من محاولاتها التجسسية الموجهة نحو فنلندا خلال الحرب مع أوكرانيا".
وأضافت الفاري: "من الواضح أن روسا تمتلك قدرات في مجال الفضاء الإلكتروني، ولهذا فإن فنلندا تتخذ احتياطاتها بهذا الشأن".
وأشارت إلى أن "تقييم بلادها يرجّح مواصلة روسيا إنكارها شن هجمات إلكترونية ضد فنلندا".
وتابعت: "الهدف من وراء الهجمات خلق صورة بأن الخدمات في البلاد معطلة. ووفقًا للتقييم، فإنه من غير المرجح أن تحاول روسيا إلحاق الضرر المادي بالبنى التحتية الحيوية على أرض فنلندا في المستقبل القريب".
وذكرت أن "التغيّر الأكبر في العلاقات بين البلدين منذ انضمام فنلندا إلى الناتو في هذا العام كان موقف روسيا تجاهها، والكيفية التي تتحدث بها موسكو مع فنلندا في العلن".
وقالت إن البلدين كانت تربطهما علاقة وظيفية قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا، لكن روسيا، الآن، تعتبر فنلندا دولة غير صديقة، وهو أمر لم يحصل مع فنلندا منذ عقود".
ومع توقع إجراء الانتخابات في فنلندا وروسيا، الربيع المقبل، تتهيأ الأجهزة الأمنية في فنلندا لاحتمالات التدخل من قبل روسيا، وفق الصحيفة التي أشارت إلى أن "سوبو" لم تشاهد أية إشارات على حدوث هذا.
وقالت "الفاري" إن روسيا استخدمت التضليل لإظهار صورة سلبية عن فنلندا في الإعلام الروسي الذي تديره الدولة والذي قد يكون متابعًا من قبل 80 ألف فنلندي يتحدثون الروسية. وهؤلاء قد يكونون عرضة للتأثر".
ولفتت إلى أن "روسيا تريد إضعاف صورة فنلندا في أعين شعبها، ولهذا السبب يوجد هناك الكثير من التغطية الإعلامية السلبية عنها".
المصدر: صحيفة "الغارديان" البريطانية