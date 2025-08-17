"افتراء دنيء".. زاخاروفا ترد على تصريحات ماكرون

وصفت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي قال فيها إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يسعى إلى السلام في أوكرانيا بأنها "افتراء دنيء" وفق تعبيرها.

وكتبت زاخاروفا عبر قناتها في "تلغرام": "يا له من افتراء دنيء!.. لقد اقترحت روسيا طوال سبع سنوات تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية في إطار اتفاقيات مينسك، أما الساسة والمسؤولون الفرنسيون، فقد كانوا في المقابل يدفعون المرتزقة الأوكرانيين إلى تنظيم احتجاجات الميدان، وتنفيذ الانقلابات، وغيرها من الخطوات التي تقوض الأمن والسلام" بحسب قولها.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أن "باريس لم تفعل شيئاً لتنفيذ اتفاقيات مينسك، بل على العكس تماماً، فقد اعترف الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، في مقابلة مع صحيفة 'فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ' الألمانية في مارس 2023، صراحة بأن الوقت الذي منحته اتفاقيات مينسك لأوكرانيا استُخدم لرفع جاهزيتها القتالية وتمكينها عسكرياً".

وأكدت زاخاروفا، أن "ماكرون وغيره من المسؤولين الذين أوهموا كييف طوال سنوات بإمكانية تحقيق انتصار عسكري على روسيا، كانوا في حقيقة الأمر يقترحون على أوكرانيا الاستسلام، رغم علمهم باستحالة ذلك".

وأضافت أن "الاستسلام الحقيقي لأوكرانيا هو ما اقترحه أولئك الذين أقنعوا مكتب الرئاسة في كييف لسنوات بفكرة النصر في ساحة المعركة، مع إدراكهم التام أن ذلك غير ممكن، وهم الذين زوّدوا نظام كييف بالأسلحة لارتكاب أعمال إرهابية، وخدعوا الأوكرانيين بوعود كاذبة، وعلى رأس هؤلاء ماكرون نفسه" بحسب قولها.