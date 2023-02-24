خلافات في مجموعة العشرين حول حرب أوكرانيا والغرب يكثف العقوبات

لكن في تجلٍ للانقسام مع الدول التي لم تنضم إلى جهود عزل الاقتصاد الروسي، تجنبت الهند التي تستضيف الاجتماع ذكر الحرب المستمرة منذ عام في كلمة الافتتاح، وقالت إن الاقتصاد العالمي يواجه مجموعة من التحديات الأخرى.

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي: "أود أن أحث على أن تركز مناقشاتكم على المواطنين الأكثر ضعفًا في العالم.. تجب إعادة الاستقرار والثقة والنمو إلى الاقتصاد العالمي".

وتناول مودي تداعيات جائحة كوفيد، وارتفاع مستويات الديون، واضطراب سلاسل التوريد، والتهديدات على أمن الغذاء والطاقة، باعتبارها دواعي القلق الرئيسة بالمحادثات.

وقال مسؤولون في مجموعة العشرين لـ"رويترز" إن الهند لا تريد من الكتلة مناقشة العقوبات على روسيا، وتضغط أيضًا لتجنب استخدام كلمة "حرب" في أي بيان لمجموعة العشرين لوصف الصراع.

لكن وزير المالية الفرنسي برونو لو مير قال إنه من المستحيل أن تتراجع المجموعة عما ورد في بيان مشترك تم الاتفاق عليه في قمة المجموعة في بالي بإندونيسيا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقال الوزير الفرنسي: "معظم الأعضاء أدانوا بشدة الحرب في أوكرانيا في ذلك البيان.. إما أن تُستخدم نفس اللغة أو أننا لن نوقع على البيان الختامي".

وأصبحت مثل هذه المواجهات شائعة بشكل متزايد في مجموعة العشرين، وهي منتدى تم إنشاؤه، منذ أكثر من 20 عامًا، في استجابة لأزمات اقتصادية سابقة لكنه تعثر في الآونة الأخيرة بسبب الخلافات بين الدول الغربية ودول أخرى منها الصين وروسيا.

وحثت يلين، في حديثها في الذكرى الأولى للحرب، اقتصادات مجموعة العشرين على مضاعفة جهودها لدعم أوكرانيا وتقييد قدرة روسيا على خوض الحرب.

وقالت يلين للصحفيين: "أحث المسؤولين الروس هنا في مجموعة العشرين على استيعاب أن عملهم المستمر مع الكرملين يجعلهم متواطئين في الفظائع التي يرتكبها بوتين".

ولم يحضر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، ورئيسة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا، اجتماع مجموعة العشرين في الهند، وكان هناك نواب يمثلون موسكو في الاجتماع.