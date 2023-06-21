بوتين يعترف.. قدرات أوكرانيا في الهجوم المضاد "لم تُستنزف بعد"

نقلت وكالة "رويترز" عن التلفزيون الروسي الرسمي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال، اليوم الأربعاء، إن موسكو لاحظت "هدوءًا" في الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا، مؤكدًا في ذات الوقت أن قدرة الهجوم الأوكراني المضاد "لم تُستنزف بعد".

وأضاف أن كييف تكبّدت خسائر فادحة في هجمات في الجنوب، مضيفًا أنه "من الغريب أننا نلحظ هدوءًا في الوقت الحالي، ويرجع هذا إلى حقيقة أن العدو يتكبد خسائر فادحة في الجنود والعتاد".

وبدأ بوتين حديثه المتلفز بوتيرة سريعة عن الوضع في ساحة القتال، بحسب "رويترز"، لافتة إلى أنه قد يكون إشارة إلى أن الحرب الدائرة، منذ 16 شهرًا، قد وصلت نقطة حاسمة مع الهجوم الأوكراني المضاد الذي طال انتظاره.

وجاءت تصريحاته مع قول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن تقدّم جيش بلاده "أبطأ من المنشود".