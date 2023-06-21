بوتين يعترف.. قدرات أوكرانيا في الهجوم المضاد "لم تُستنزف بعد"
نقلت وكالة "رويترز" عن التلفزيون الروسي الرسمي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال، اليوم الأربعاء، إن موسكو لاحظت "هدوءًا" في الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا، مؤكدًا في ذات الوقت أن قدرة الهجوم الأوكراني المضاد "لم تُستنزف بعد".
وأضاف أن كييف تكبّدت خسائر فادحة في هجمات في الجنوب، مضيفًا أنه "من الغريب أننا نلحظ هدوءًا في الوقت الحالي، ويرجع هذا إلى حقيقة أن العدو يتكبد خسائر فادحة في الجنود والعتاد".
وبدأ بوتين حديثه المتلفز بوتيرة سريعة عن الوضع في ساحة القتال، بحسب "رويترز"، لافتة إلى أنه قد يكون إشارة إلى أن الحرب الدائرة، منذ 16 شهرًا، قد وصلت نقطة حاسمة مع الهجوم الأوكراني المضاد الذي طال انتظاره.
وجاءت تصريحاته مع قول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن تقدّم جيش بلاده "أبطأ من المنشود".
ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال بوتين": "على ما يبدو القوات المسلحة الأوكرانية الآن منخرطة في استعادة القدرة القتالية، والجمع بين وحدات جديدة من الألوية التي تكبدت خسائر فادحة أثناء محاولتها اختراق الدفاعات الروسية".
وأوضح: "الليلة الماضية، أنا لا أتحدث عن خسارة الأفراد، فهي كبيرة جدًا، لقد قام رجالنا بتدمير 245 دبابة للعدو، ونحو 678 مركبة مدرعة من أنواع مختلفة".
وأضاف أن من بين المركبات المتضررة دبابات "ليوبارد"، ومدرعات فرنسية، وعربات مصفحة أمريكية.
وأوضح: "اليوم نرى أن هذه القدرة الهجومية للقوات الأوكرانية لم تنحسر بعد، وهناك احتياطيات يفكر فيها العدو كيف وأين سيوجهها".
وكان بوتين قد أعلن، في وقت سابق، أن هجومًا مضادًا من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، بدأ في 4 حزيران/ يونيو الجاري.
وقال خلال اجتماع مع القادة العسكريين، في 13 حزيران/ يونيو، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم ولم تنجح على أي محور.