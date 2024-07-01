إلى مستوى "تشارلي".. أمريكا ترفع درجة التأهب لحماية قواعدها في أوروبا
أعلن الجيش الأمريكي رفع مستوى التأهب في عدد من قواعده في أوروبا إلى مستوى "تشارلي"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين.
وأوضح الجيش في بيان عبر موقعه الرسمي، أن هذا المستوى يطبق "عند وقوع حادث أو عند تلقي معلومات استخبارية تشير إلى احتمال حدوث نوع من أنواع العمل الإرهابي أو الاستهداف ضد أفراد أو منشآت".
وأشار إلى أن المستوى الأعلى هو "دلتا"، ويطبق عندما يكون الهجوم الإرهابي "جاريا أو وشيكا".
تأهب ويقظة
ونقلت شبكة "سي أن أن" الأمريكية عن مسؤولين، لم تكشف هويتهم، قولهم إنّ الولايات المتحدة رفعت مستوى التأهب في قواعدها إلى مستوى "تشارلي"، فيما لم تؤكد قيادة القوات الأمريكية في أوروبا حصول هذا التغيير في الوضع، لكنها قالت "نبقى يقظين".
وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) من جانبها أن سبب القرار "مجموعة عوامل قد تؤثر في سلامة وأمن العسكريين الأمريكيين وعائلاتهم المتمركزين في المسرح الأوروبي" وفق تعبيرها.
وقالت إنه لهذا السبب "رأت القيادة الأمريكية في أوروبا ضرورة في أن تضاعف جهودها للتشديد على وجوب اليقظة خلال أشهر الصيف".
وفي السياق ذاته نصحت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها في ألمانيا، حيث يقع مقر قيادة القوات الأمريكية في أوروبا، بتوخي "مزيد من الحذر بسبب خطر وقوع أعمال إرهابية".
ويأتي هذا الإعلان بينما تعيش الدول الأوروبية هذه الفترة حالة تأهب قصوى منذ أن قتل مسلحون نحو 150 شخصا في ضواحي موسكو في مارس الماضي في هجوم تبناه تنظيم "داعش في خرسان".
إجراءات أوروبية
ورفعت فرنسا حالة التأهب استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية في باريس، وزادت عمليات المراقبة ورفعت التحذير من المخاطر إلى أعلى مستوى، فيما أمرت إيطاليا "بتعزيز الإجراءات الأمنية".
وفي ألمانيا، وصف المسؤولون "الخطر الأمني بالمرتفع" قبل أشهر، لا سيما أن البلاد تستضيف حاليا بطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم.
وأوضح تقرير حديث للأمم المتحدة أن "اتصالات واسعة النطاق نشطت في السنوات الأخيرة بين التنظيم في ولاية خراسان والقيادة المركزية لداعش"، وكشف أنه "في بعض الأحيان يسافر البعض لجلب الأموال أو التعليمات إلى القادة الرئيسين في وسط وجنوب آسيا" وفق تعبيره.