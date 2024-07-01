إلى مستوى "تشارلي".. أمريكا ترفع درجة التأهب لحماية قواعدها في أوروبا

أعلن الجيش الأمريكي رفع مستوى التأهب في عدد من قواعده في أوروبا إلى مستوى "تشارلي"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين.

وأوضح الجيش في بيان عبر موقعه الرسمي، أن هذا المستوى يطبق "عند وقوع حادث أو عند تلقي معلومات استخبارية تشير إلى احتمال حدوث نوع من أنواع العمل الإرهابي أو الاستهداف ضد أفراد أو منشآت".

وأشار إلى أن المستوى الأعلى هو "دلتا"، ويطبق عندما يكون الهجوم الإرهابي "جاريا أو وشيكا".

تأهب ويقظة

ونقلت شبكة "سي أن أن" الأمريكية عن مسؤولين، لم تكشف هويتهم، قولهم إنّ الولايات المتحدة رفعت مستوى التأهب في قواعدها إلى مستوى "تشارلي"، فيما لم تؤكد قيادة القوات الأمريكية في أوروبا حصول هذا التغيير في الوضع، لكنها قالت "نبقى يقظين".

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) من جانبها أن سبب القرار "مجموعة عوامل قد تؤثر في سلامة وأمن العسكريين الأمريكيين وعائلاتهم المتمركزين في المسرح الأوروبي" وفق تعبيرها.

وقالت إنه لهذا السبب "رأت القيادة الأمريكية في أوروبا ضرورة في أن تضاعف جهودها للتشديد على وجوب اليقظة خلال أشهر الصيف".